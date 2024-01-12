اتهام قائد أوركسترا بريطاني شهير بارتكاب جرائم جنسية بحق قاصر

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شرطة لندن، اليوم الجمعة، أن قائد الأوركسترا البريطاني الشهير جان لاثام كونيغ اتُّهم، أمس الخميس، بارتكاب جرائم جنسية ضد شخص قاصر.

وأفادت شرطة سكوتلاند يارد أنه أُلقي القبض على قائد الأوركسترا البالغ 70 عاماً الأربعاء في محطة فيكتوريا للقطارات في لندن، واتُّهم في اليوم التالي بتسهيل ارتكاب جرائم جنسية ضد قاصر وبالتواصل بشكل جنسي مع طفل، بحسب «وكالة «فرانس برس».

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ومن المقرر أن يمثل المتهم الجمعة أمام محكمة وستمنستر في لندن.