اتهام قائد أوركسترا بريطاني شهير بارتكاب جرائم جنسية بحق قاصر

أعلنت شرطة لندن، اليوم الجمعة، أن قائد الأوركسترا البريطاني الشهير جان لاثام كونيغ اتُّهم، أمس الخميس، بارتكاب جرائم جنسية ضد شخص قاصر.
وأفادت شرطة سكوتلاند يارد أنه أُلقي القبض على قائد الأوركسترا البالغ 70 عاماً الأربعاء في محطة فيكتوريا للقطارات في لندن، واتُّهم في اليوم التالي بتسهيل ارتكاب جرائم جنسية ضد قاصر وبالتواصل بشكل جنسي مع طفل، بحسب «وكالة «فرانس برس».
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ومن المقرر أن يمثل المتهم الجمعة أمام محكمة وستمنستر في لندن.
حاز وسامًا لخدماته في مجال الموسيقى والثقافة
ونال جان لاثام كونيغ وساماً في عام 2020 لخدماته في مجال الموسيقى والعلاقات الثقافية بين المملكة المتحدة وروسيا. وقد قاد بشكل خاص الأوركسترا الفيلهارمونية الملكية، وأوركسترا لندن الفيلهارمونية، بالإضافة إلى أوركسترا «بي بي سي».
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