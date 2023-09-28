  • Alwasat News
Atwasat

محاكمة قطب الموضة الكندي السابق بيتر نيغارد بقضايا اعتداءات جنسية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 28 سبتمبر 2023, 12:25 مساء
محاكمة قطب الموضة الكندي السابق بيتر نيغارد بقضايا اعتداءات جنسية
عنصر شرطة أمام محكمة تورنتو حيث بدأت محاكمة قطب الموضة السابق بيتر نيغارد في 26 سبتمبر 2023 في كندا ( أ ف ب )
alwasat radio

بدأت في تورونتو محاكمة قطب الموضة السابق بيتر نيغارد بعد عامين من توجيه الاتهام له للمرة الأولى بارتكاب جرائم جنسية، وشددت المدعية العامة خلال الجلسة الافتتاحية على أنه «استخدم سلطته ومكانته للاعتداءات على شابات».

و هذه المحاكمة هي الأولى من محاكمات عدة يواجهها الرجل البالغ 82 عاما في كندا والولايات المتحدة، حيث اتُهم بارتكاب عشرات الجرائم الجنسية طوال عقود، وفق وكالة «فرانس برس».

وقالت المدعية العامة آنا سيربان: «في مكاتب نيغارد في تورونتو، خلف الجدران ومظاهر النجاح والسلطة، ثمة جناح يضم غرفة نوم ضخمة ومشربا وأبوابا من دون مقابض، وأقفالا آلية يتحكم بها بيتر نيغارد»، وأوضحت أن النساء الضحايا اللواتي «يعانين صدمة كن تحت تهديد تدمير حياتهن المهنية إذا لم يستسلمن»، وأشارت إلى أن بعضهن احتجن إلى أكثر من خمس سنوات لكي يتمكن من التحدث.

نيغارد يدفع ببراءته
وأربع من المدعيات الخمس كن في العشرينات من عمرهن، فيما لم تكن الأخيرة تتجاوز السادسة عشرة وقت حصول الواقعات. ولم يكن نيغارد يتردد في عرض وظائف عليهن أو يعدهن بمستقبل مهني لكي يتمكن من جذبهن إلى مكاتبه في تورونتو، حسبما أفادت المدعية العامة.

إلا أن رجل الأعمال الثمانيني الذي أسس إحدى أكبر ماركات الملابس في كندا وهي «نيغارد إنترناشونال» دفع ببراءته الأسبوع الماضي من التهم الموجهة إليه بالاعتداء الجنسي وحجز الحرية.

ويرغب القضاء الأميركي هو الآخر في محاكمته بتهم اغتصاب عشرات النساء والفتيات والابتزاز والاتجار بالبشر. وتعود الأفعال التي يُتهم بارتكابها إلى الفترة بين العامين 1990 و2020. وإذا قَبِل بيتر نيغارد بتسليمه إلى الولايات المتحدة، يجب محاكمته أولا في ثلاث مقاطعات كندية هي أونتاريو وكيبيك ومانيتوبا.

ودخل نيغارد قاعة المحكمة في تورونتو على كرسي متحرك، بشعر أبيض معقود على شكل كعكة، وبدا ضعيفا وشاحبا جدا، نقيضا للصور التي كان فيها شعره أشقر وبشرته سمراء. وقبل توقيفه، كان رجل الأعمال هذا الذي تناول العشاء مع ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية وكان يخالط نجوم هوليوود، يروي بفخر رحلته من مهاجر فنلندي شاب وصل إلى كندا طفلا، إلى رجل أعمال على رأس إمبراطورية. وسبق لمجلة «كنيديان بيزنس» الكندية أن قدرت قيمة أصول بيتر نيغارد بـ850 مليون دولار.

اتهامات بالاعتداءات الجنسية من عشرات النساء
وفي الولايات المتحدة، اتهمته عشرات النساء أيضا بخداعهن واستدراجهن إلى أملاكه الفاخرة، وخصوصا في جزر البهاماس، بحجة فرص مربحة لهن في مجال عرض الأزياء.

وأكدت أكثر من امرأة من عائلات مُعدمة اقتصاديا أو سبق أن تعرضن اصلا لاستغلال أو سوء معاملة، أنه كان يدفع لهن تكاليف عمليات جراحية تجميلية أو الإجهاض ولإعالة أطفال من أموال شركته.
 - الابتكارات الشبابية محور أسبوع الموضة الباريسي
-الإعصار «لي» يصل إلى كندا ويتسبب في انقطاع الكهرباء

اعتداء على قاصرات
وأكد المدعون العامون الأميركيون أن أموال الشركة كان تُستخدم أيضا لإقامة وجبات عشاء وجلسات للعب البوكر وحفلات يجرى خلالها تخدير قاصرات والاعتداء على نساء إذا لم يمتثلن لرغبات نيغارد الجنسية.

وروى ستيفن فيراليو الذي كان مصور فيديو لحساب نيغارد للتلفزيون الكندي العام في 2021 إن قطب الموضة «كان يصل ويختار بكل بساطة إحدى الفتيات، تكون في معظم الأحيان ثملة».

ويُتوقَع أن تستغرق محاكمة نيغارد في تورونتو ستة أسابيع على الأقل، أما تلك التي تجرى في مقاطعة كيبيك، فيُستَبعَد أن تبدأ قبل ربيع 2024.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - تنافس على إعادة إعمار درنة

كاريكاتير خيري - تنافس على إعادة إعمار درنة
زعيم الانفصاليين يعلن زوال «جمهورية» قره باغ من الوجود بحلول 2024

زعيم الانفصاليين يعلن زوال «جمهورية» قره باغ من الوجود بحلول 2024
وصول نحو نصف سكان ناغورني قره باغ إلى أرمينيا

وصول نحو نصف سكان ناغورني قره باغ إلى أرمينيا
تأهل الأهلي بنغازي إلى نصف نهائي بطولة الدوحة الدولية لكرة السلة

تأهل الأهلي بنغازي إلى نصف نهائي بطولة الدوحة الدولية لكرة السلة
«فيفا» يختار معتز الشلماني لإدارة مباريات كأس العالم للناشئين

«فيفا» يختار معتز الشلماني لإدارة مباريات كأس العالم للناشئين
بعثة ألمانية تكتشف سلسلة مخازن داخل هرم الملك «ساحو رع» بأبو صير المصرية

بعثة ألمانية تكتشف سلسلة مخازن داخل هرم الملك «ساحو رع» بأبو صير المصرية
دراسة جديدة تقلب المعطيات بشأن مجرة درب التبانة

دراسة جديدة تقلب المعطيات بشأن مجرة درب التبانة
المغرب يستضيف كأس أفريقيا 2025.. وكينيا وتنزانيا وأوغندا في 2027

المغرب يستضيف كأس أفريقيا 2025.. وكينيا وتنزانيا وأوغندا في 2027
درنة مرة أخرى

درنة مرة أخرى
هندية تحقق حلمها بتعلم القراءة والكتابة في سن 92 عاما

هندية تحقق حلمها بتعلم القراءة والكتابة في سن 92 عاما
كاريكاتير حليم - الطوفان القادم!

كاريكاتير حليم - الطوفان القادم!
هيلاري تتهكم على بوتين بعد توسع «ناتو»: جلبت هذا لنفسك فلاديمير

هيلاري تتهكم على بوتين بعد توسع «ناتو»: جلبت هذا لنفسك فلاديمير
100 وفاة وأكثر من 150 جريحا جراء حريق في قاعة أفراح شمال العراق

100 وفاة وأكثر من 150 جريحا جراء حريق في قاعة أفراح شمال العراق
منظمات حقوقية تطلق مبادرة لإجراء تحقيق دولي مستقل في تفاقم كارثة درنة

منظمات حقوقية تطلق مبادرة لإجراء تحقيق دولي مستقل في تفاقم كارثة درنة
كوريا الجنوبية تستعرض ترسانتها في أول عرض عسكري منذ عشر سنوات

كوريا الجنوبية تستعرض ترسانتها في أول عرض عسكري منذ عشر سنوات
بعدما أعلنت كييف مقتله.. قائد أسطول البحر الأسود الروسي يظهر في اجتماع

بعدما أعلنت كييف مقتله.. قائد أسطول البحر الأسود الروسي يظهر في اجتماع
«ألفا روميو» تعلن تعديلات جديدة لسيارة «ستيلفيو» 2024

«ألفا روميو» تعلن تعديلات جديدة لسيارة «ستيلفيو» 2024
الوكالة الدولية للطاقة: حصر الاحترار بـ1.5 درجة مئوية ممكن بفضل ازدهار الطاقة النظيفة

الوكالة الدولية للطاقة: حصر الاحترار بـ1.5 درجة مئوية ممكن بفضل ازدهار الطاقة ...
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
مصدر ثاني أكسيد الكربون على أحد أقمار المشتري محيط موجود تحت سطحه الجليدي
مصدر ثاني أكسيد الكربون على أحد أقمار المشتري محيط موجود تحت سطحه...
التخلص من تمساح في فلوريدا الأميركية يحمل بين فكيه جثة بشرية
التخلص من تمساح في فلوريدا الأميركية يحمل بين فكيه جثة بشرية
الإضاءة الخارجية بالمدن الأميركية تستهلك كهرباء تكفي 35 مليون منزل لمدة عام
الإضاءة الخارجية بالمدن الأميركية تستهلك كهرباء تكفي 35 مليون ...
وفاة زوليكا حفيدة نيلسون مانديلا عن 43 عامًا بعد صراع مع السرطان
وفاة زوليكا حفيدة نيلسون مانديلا عن 43 عامًا بعد صراع مع السرطان
النحافة لا تزال «العنوان العريض» في عالم الأزياء
النحافة لا تزال «العنوان العريض» في عالم الأزياء
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كيف ولماذا تطلق الأسماء على العواصف والأعاصير؟
كيف ولماذا تطلق الأسماء على العواصف والأعاصير؟...
طائرة سويسرية تهبط في إسبانيا والركاب يتفاجأون باختفاء أمتعتهم
طائرة سويسرية تهبط في إسبانيا والركاب يتفاجأون باختفاء ......
مقطع فيديو لنادل يطالب بزيادة أجره يحقق انتشارًا واسعًا في إيطاليا
مقطع فيديو لنادل يطالب بزيادة أجره يحقق انتشارًا واسعًا في ......
تأسيا بقرى الأندلس.. فرنسا تواجه موجة الاحترار بالطلاء الأبيض
تأسيا بقرى الأندلس.. فرنسا تواجه موجة الاحترار بالطلاء ......
«خذ المال وغادر» فنان دنماركي يخدع متحفا شهيرا
«خذ المال وغادر» فنان دنماركي يخدع متحفا شهيرا...
المزيد
محاكمة قطب الموضة الكندي السابق بيتر نيغارد بقضايا اعتداءات جنسية
محاكمة قطب الموضة الكندي السابق بيتر نيغارد بقضايا اعتداءات ......
هندية تحقق حلمها بتعلم القراءة والكتابة في سن 92 عاما
هندية تحقق حلمها بتعلم القراءة والكتابة في سن 92 عاما...
العثور على «غبار وحطام أسود» عند فتح كبسولة كويكب «بينو»
العثور على «غبار وحطام أسود» عند فتح كبسولة كويكب «بينو»...
النحافة لا تزال «العنوان العريض» في عالم الأزياء
النحافة لا تزال «العنوان العريض» في عالم الأزياء...
وفاة زوليكا حفيدة نيلسون مانديلا عن 43 عامًا بعد صراع مع السرطان
وفاة زوليكا حفيدة نيلسون مانديلا عن 43 عامًا بعد صراع مع ......
المزيد