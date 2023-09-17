  • Alwasat News
Atwasat

الإعصار «لي» يصل إلى كندا ويتسبب في انقطاع الكهرباء

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 17 سبتمبر 2023, 10:07 صباحا
الإعصار «لي» يصل إلى كندا ويتسبب في انقطاع الكهرباء
صورة مركبة تظهر الإعصار (لي) وهو يتجه نحو منطقة الكاريبي بعد أن زادت قوته ليصل إلى عاصفة كبيرة، 8 سبتمبر 2023. (رويترز)
alwasat radio

وصل الإعصار «لي» محملا برياح قوية إلى الأجزاء الواقعة في أقصى غرب إقليم نوفاسكوشيا في كندا أمس السبت، وتسبب في غرق الشوارع وسقوط الأشجار وانقطاع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف على طول الساحل الشمالي المطل على المحيط الأطلسي.

وسجلت وفاة واحدة على الأقل مرتبطة بالإعصار السبت، بعدما توفي راكب دراجة نارية في ولاية مين الأميركية بعد سقوط شجرة على دراجته، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية، بحسب وكالة «رويترز».

وقال المركز الوطني الأميركي للأعاصير في أحدث نشراته، إن «لي» يتحرك شمالا بعد وصوله إلى البر في لونغ آيلاند، وهي جزيرة صغيرة جنوب غربي هاليفاكس، السبت.

فيضانات على الساحل
وذكر خبراء أرصاد جوية أن الأعصار الذي ما زال قويا محملا برياح تصل في سرعتها القصوى إلى 100 كيلومتر في الساعة وقد تزيد.

وتسبب الإعصار في فيضانات على الساحل، وسقوط أمطار غزيرة على أنحاء من ساحل مين ومنطقة كندا الأطلسية.

- ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار نيوزيلندا

وفي إقليم نوفاسكوشيا الكندي انقطع التيار الكهربائي عن نحو 120 ألف شخص السبت، بعدما قطعت الأشجار المتساقطة بسبب قوة الرياح خطوط الكهرباء. وفي إقليم نيو برونزويك المجاور عانى قرابة 20 ألفا من انقطاع الكهرباء.

وفي إجراء احترازي، أصدرت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، إعلان طوارئ لولايتي مين وماساتشوستس، ما يعني تقديم مساعدة اتحادية لهما.

وظل «لي» يتحرك كإعصار كبير فوق المحيط الأطلسي لأكثر من أسبوع، وهدد برمودا لفترة وجيزة لكن دون أن يتسبب في أضرار لأي أشخاص على اليابسة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير حليم - مجلس النواب يقر ميزانية طوارئ بقيمة 10 مليارات دينار لمعالجة آثار «دانيال»

كاريكاتير حليم - مجلس النواب يقر ميزانية طوارئ بقيمة 10 مليارات دينار لمعالجة ...
تونس تطلق حملة أمنية موسعة ضد «مهربي البشر» لوقف موجات تدفق المهاجرين

تونس تطلق حملة أمنية موسعة ضد «مهربي البشر» لوقف موجات تدفق المهاجرين
عقيلة صالح يقوم بجولة في درنة والقبة ويتابع أوضاع النازحين

عقيلة صالح يقوم بجولة في درنة والقبة ويتابع أوضاع النازحين
«كذب أبيض» فيلم مغربي ينافس على جائزة الأوسكار

«كذب أبيض» فيلم مغربي ينافس على جائزة الأوسكار
الجميع في درنة يبحث عن ذويه.. «حتى الأوز»

الجميع في درنة يبحث عن ذويه.. «حتى الأوز»
تطورات تجبر الأهلي بنغازي على البقاء بأفريقيا والبعثة تتجه لمواجهة أسيك في تونس.. الإثنين

تطورات تجبر الأهلي بنغازي على البقاء بأفريقيا والبعثة تتجه لمواجهة أسيك في ...
الهلال يتراجع عن الانسحاب من «الكونفدرالية» بعد تعنت «كاف» ورواندا تستقبل المواجهتين

الهلال يتراجع عن الانسحاب من «الكونفدرالية» بعد تعنت «كاف» ورواندا تستقبل ...
الطائرة الليبية تتأهل لمونديال اليابان وتستعيد ذكريات كأس العالم في الأرجنتين 1982

الطائرة الليبية تتأهل لمونديال اليابان وتستعيد ذكريات كأس العالم في الأرجنتين ...
«كأننا في ساحة حرب».. ماذا قالت مراسلة «سي إن إن» عن مشاهد الدمار في درنة؟ (فيديو)

«كأننا في ساحة حرب».. ماذا قالت مراسلة «سي إن إن» عن مشاهد الدمار في درنة؟ ...
كاريكاتير خيري - خطة الطوارئ للحكومات الليبية

كاريكاتير خيري - خطة الطوارئ للحكومات الليبية
جامعة «ييل» الأميركية: عاصفة «دانيال» الأكثر فتكا في تاريخ أفريقيا

جامعة «ييل» الأميركية: عاصفة «دانيال» الأكثر فتكا في تاريخ أفريقيا
«درنة الجرح» قصيدة للشاعر محمد المزوغي

«درنة الجرح» قصيدة للشاعر محمد المزوغي
«حل زائف».. دراسة تشكك في قدرة «أرصدة الكربون» على حماية الغابات

«حل زائف».. دراسة تشكك في قدرة «أرصدة الكربون» على حماية الغابات
تعاون نادر.. رائدا فضاء روسيان وأخرى أميركية يصلون إلى محطة الفضاء الدولية

تعاون نادر.. رائدا فضاء روسيان وأخرى أميركية يصلون إلى محطة الفضاء الدولية
رئيس الحماية المدنية الإيطالية: تأثير العاصفة «دانيال» في درنة مدمر

رئيس الحماية المدنية الإيطالية: تأثير العاصفة «دانيال» في درنة مدمر
حيدر السائح: رصدنا 55 حالة تلوث بمياه غير صالحة للشرب في درنة

حيدر السائح: رصدنا 55 حالة تلوث بمياه غير صالحة للشرب في درنة
روسيا تعلن تطوير غواصات نووية ومسيرات «تحت الماء»

روسيا تعلن تطوير غواصات نووية ومسيرات «تحت الماء»
تقديرات أممية بتضرر 884 ألف شخص جراء «دانيال» في ليبيا.. ومبادرة لجمع 71 مليون دولار لدعمهم

تقديرات أممية بتضرر 884 ألف شخص جراء «دانيال» في ليبيا.. ومبادرة لجمع 71 مليون ...
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
مالي وبوركينا فاسو والنيجر يوقعون اتفاقًا للدفاع المشترك بين دول «الانقلاب العسكري»
مالي وبوركينا فاسو والنيجر يوقعون اتفاقًا للدفاع المشترك بين دول ...
تايوان ترصد 28 طائرة حربية صينية في محيطها
تايوان ترصد 28 طائرة حربية صينية في محيطها
روسيا: إحباط هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية على القرم
روسيا: إحباط هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية على القرم
المغرب ينفي زيارة مرتقبة لماكرون.. ماذا وراء توتر العلاقات ؟
المغرب ينفي زيارة مرتقبة لماكرون.. ماذا وراء توتر العلاقات ؟
الإعصار «لي» يصل إلى كندا ويتسبب في انقطاع الكهرباء
الإعصار «لي» يصل إلى كندا ويتسبب في انقطاع الكهرباء
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
30 قتيلا على الأقل بغارات جوية على الخرطوم
30 قتيلا على الأقل بغارات جوية على الخرطوم...
حوادثها متكررة.. ماذا تعرف عن «أوسبري» الطائرة الأميركية التي تحطمت في أستراليا؟
حوادثها متكررة.. ماذا تعرف عن «أوسبري» الطائرة الأميركية ......
كيم لبوتين: روسيا ستحقق انتصارا كبيرا على أعدائها
كيم لبوتين: روسيا ستحقق انتصارا كبيرا على أعدائها...
محمد الفايد.. عاش بريطانياً ومات مصرياً
محمد الفايد.. عاش بريطانياً ومات مصرياً...
السيسي وإردوغان يلتقيان في قمة العشرين بعد عقدٍ من القطيعة
السيسي وإردوغان يلتقيان في قمة العشرين بعد عقدٍ من القطيعة...
المزيد
الأمين العام لحلف «الناتو»: تهيأوا لحرب طويلة الأمد في أوكرانيا
الأمين العام لحلف «الناتو»: تهيأوا لحرب طويلة الأمد في ......
أوكرانيا: روسيا فقدت 272 ألف جندي منذ بداية الحرب بينهم 530 أمس
أوكرانيا: روسيا فقدت 272 ألف جندي منذ بداية الحرب بينهم 530 ......
كيم جونغ أون يغادر روسيا على متن قطاره
كيم جونغ أون يغادر روسيا على متن قطاره...
الإعصار «لي» يصل إلى كندا ويتسبب في انقطاع الكهرباء
الإعصار «لي» يصل إلى كندا ويتسبب في انقطاع الكهرباء...
المغرب ينفي زيارة مرتقبة لماكرون.. ماذا وراء توتر العلاقات ؟
المغرب ينفي زيارة مرتقبة لماكرون.. ماذا وراء توتر العلاقات ؟...
المزيد