الإعصار «لي» يصل إلى كندا ويتسبب في انقطاع الكهرباء

القاهرة - بوابة الوسط

وصل الإعصار «لي» محملا برياح قوية إلى الأجزاء الواقعة في أقصى غرب إقليم نوفاسكوشيا في كندا أمس السبت، وتسبب في غرق الشوارع وسقوط الأشجار وانقطاع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف على طول الساحل الشمالي المطل على المحيط الأطلسي.

وسجلت وفاة واحدة على الأقل مرتبطة بالإعصار السبت، بعدما توفي راكب دراجة نارية في ولاية مين الأميركية بعد سقوط شجرة على دراجته، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية، بحسب وكالة «رويترز».

وقال المركز الوطني الأميركي للأعاصير في أحدث نشراته، إن «لي» يتحرك شمالا بعد وصوله إلى البر في لونغ آيلاند، وهي جزيرة صغيرة جنوب غربي هاليفاكس، السبت.

فيضانات على الساحل

وذكر خبراء أرصاد جوية أن الأعصار الذي ما زال قويا محملا برياح تصل في سرعتها القصوى إلى 100 كيلومتر في الساعة وقد تزيد.

وتسبب الإعصار في فيضانات على الساحل، وسقوط أمطار غزيرة على أنحاء من ساحل مين ومنطقة كندا الأطلسية.

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وفي إقليم نوفاسكوشيا الكندي انقطع التيار الكهربائي عن نحو 120 ألف شخص السبت، بعدما قطعت الأشجار المتساقطة بسبب قوة الرياح خطوط الكهرباء. وفي إقليم نيو برونزويك المجاور عانى قرابة 20 ألفا من انقطاع الكهرباء.

وفي إجراء احترازي، أصدرت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، إعلان طوارئ لولايتي مين وماساتشوستس، ما يعني تقديم مساعدة اتحادية لهما.

وظل «لي» يتحرك كإعصار كبير فوق المحيط الأطلسي لأكثر من أسبوع، وهدد برمودا لفترة وجيزة لكن دون أن يتسبب في أضرار لأي أشخاص على اليابسة.