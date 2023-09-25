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الابتكارات الشبابية محور أسبوع الموضة الباريسي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 25 سبتمبر 2023, 02:57 مساء
الابتكارات الشبابية محور أسبوع الموضة الباريسي
جانب من عرض أزياء وينسانتو في باريس في 27 فبراير 2023 (أ ف ب)
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بعد نيويورك ولندن وميلانو، ينطلق أسبوع الموضة في باريس، بعد ظهر اليوم الإثنين، مسلّطاً الضوء في يومه الأول على الابتكارات الشبابية، على ما جرت العادة.

مشاركة «ماري آدم-لينيرت» الأولى
وستفتتح البلجيكية «ماري آدم-لينيرت» أسبوع عروض الأزياء الخاصة بالملابس الجاهزة للسيدات، والذي ينتهي في الثالث من أكتوبر وفقاً لوكالة بـ«فرانس برس».

وفي موقعها الإلكتروني، تقدّم مصممة الأزياء التي تشارك للمرة الأولى رسمياً في هذا الحدث، عملها بالقول «إن الأمر لا يتمثل بابتكار القطع لموسم معيّن بل بإحداث مفاجأة وإثارة العواطف وتقديم تصاميم عابرة للزمن وللأجيال».

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ومن بين الأسماء التي ستقدّم عروضاً اليوم، «فيكتور وينسانتو» الذي كان راقصاً وتتلمذ على يدي «جان بول غوتييه»، قبل إطلاق ماركته الخاصة العام 2020. وتعكس أزياء هذا المصمم التي تعطي انطباعاً خاصاً بالملاهي حبه للاستعراضات.

عودة دار « بيار كاردان»
وعادت دار« بيار كاردان» بقيادة «رودريغو بازيليكاتي-كاردان»، ابن أخ المصمم، إلى البرنامج الرسمي لأسبوع باريس للموضة في مارس بعد غيابها عنه لأكثر من عقدين. وتقدّم الدار مساء الإثنين عرض أزياء، في ظل الخلاف المُثار حول مَن سيخلف مصمم الأزياء الذي توفي العام 2020.

ولم توظّف الدار منسقاً للأزياء، فيما تتولّى خياطة المجموعات التي يشرف عليها رودريغو بازيليكاتي-كاردان، جهات تتعاون منذ فترة طويلة مع الدار.
67 عرض أزياء

وسيشهد أسبوع باريس للموضة 67 عرض أزياء ونحو أربعين عرضاً مدرجاً في البرنامج الرسمي.

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مشاركة دار «بالمان»
أما بالنسبة إلى مصمّم دار«بالمان»« أوليفييه روستينغ»، فيشارك في أسبوع باريس للموضة في ظلّ تعرّضه لسرقة خمسين قطعة من تصاميمه على أيدي مسلّحين لاذوا بالفرار بعد فعلتهم.

وأعلنت النيابة العامة الفرنسية فتح تحقيق بالحادثة، فيما لم يُعرف أي تفصيل في شأن مصير هذه التصاميم.

ويقام عرض «بالمان»، الأربعاء، عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت غرينتش، فيما ينكب فريق العمل ليلاً ونهاراً على إعادة خياطة القطع المسروقة.

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