العالم يستقبل العام الجديد بـ8 مليارات نسمة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية ارتفاع عدد سكان العالم، وسط توقعات بأن يصل إلى ثمانية مليارات نسمة، إلى جانب وصول الهند للدولة الأعلى من حيث عدد السكان بدلا من الصين لعام 2023.

ونقلت شبكة «فرانس 24» قول الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، في بيان: «في حين يُتوقع أن يبلغ عدد سكان العالم ثمانية مليارات نسمة، فإن ذلك هو تذكير بمسؤوليتنا المشتركة للاعتناء بكوكبنا، ولحظة للتفكير بالتزاماتنا حيال بعضنا البعض، التي ما زلنا لا نحترمها»، بدون أن يذكر حالات ملموسة.

- منظمة الصحة العالمية: تايلاند من بين أسرع الدول شيخوخة في العالم

- «الصحة العالمية»: كبار السن يتفوقون عدديا على الشباب في أوروبا خلال 2024

وأوضح غوتيريس: «إنها أيضا مناسبة للاحتفاء بتنوعنا، وللاعتراف بإنسانيتنا المشتركة، وللتعبير عن إعجابنا بالتقدم المحرز في مجال الصحة الذي مدد فترة الحياة، وخفض بشكل كبير معدلات وفيات الأمهات والأطفال».

تراجع معدل الخصوبة في الدول المتقدمة

وبحسب إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، فإن عدد سكان العالم ينمو حاليا بأبطأ وتيرة له منذ 1950، إذ سيصل إلى نحو 8.5 مليار نسمة العام 2030، و9.7 مليار العام 2050، مع توقع أن يبلغ ذروته مع نحو 10.4 مليار نسمة في العام 2080، على أن يبقى بهذا المستوى حتى العام 2100.

وبينما لوحظ تراجع واضح في معدل الخصوبة في دول عدة تُعتبر متطورة، فإن الزيادة المتوقعة لعدد سكان الأرض خلال العقود المقبلة سيتركز أكثر من نصفها في: جمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وإثيوبيا والهند ونيجيريا وباكستان والفلبين وتنزانيا، بحسب الأمم المتحدة.