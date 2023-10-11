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«الصحة العالمية»: كبار السن يتفوقون عدديا على الشباب في أوروبا خلال 2024

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 11 أكتوبر 2023, 11:26 صباحا
«الصحة العالمية»: كبار السن يتفوقون عدديا على الشباب في أوروبا خلال 2024
شعار منظمة الصحة العالمية في مكتبها في بكين بتاريه 19 أبريل 2013 (ا ف ب)
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حذرت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، من أن عدد الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عاما سيفوق في 2024 عدد الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 15 عاما في أوروبا، داعية إلى تحسين الإجراءات من أجل شيخوخة صحية.

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وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان «بحلول العام 2024، تشير التقديرات إلى أن عدد الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عاما سيفوق عدد الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 15 عاما في منطقة أوروبا التابعة لمنظمة الصحة العالمية»، حسب وكالة «فرانس برس».

تغيرات على المستوى العالمي
ويُتوقع أن يحدث هذا التبدل بعد 60 عاما، على المستوى العالمي بحلول العام 2064، وفق توقعات معهد «أور وورلد إن داتا».

وأشار الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة، الذي يضم 53 دولة، بعضها في آسيا الوسطى، إلى أن «هذا الاتجاه مرادف لتحديات اجتماعية واقتصادية وصحية جديدة»، وفي مختلف أنحاء القارة العجوز، غالبا ما يكون ارتفاع متوسط العمر المتوقع مرادفا لتدهور الصحة.

وتدعو منظمة الصحة العالمية السلطات إلى اتخاذ إجراءات لتمكين كبار السن من الحفاظ على صحتهم البدنية والعقلية واستقلالهم ورفاههم الاجتماعي ونوعية حياتهم وتحسينها، ومن بين الإجراءات الموصى بها، تسليط الضوء على اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة النشاط البدني لمدة 150 دقيقة على الأقل في الأسبوع.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن «ممارسة النشاط البدني المكثف يمكن أن يقلل من خطر الوفاة بجميع الأسباب بنسبة 35%».
 

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