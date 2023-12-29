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تحويل الأخشاب المقطوعة إلى قفران نحل في كولومبيا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 29 ديسمبر 2023, 10:49 صباحا
تحويل الأخشاب المقطوعة إلى قفران نحل في كولومبيا
عالم الأحياء جيرمان بيريلا يتفقد قفير نحل في منطقة سكورون بمقاطعة سانتاندير الكولومبية في الثالث من ديسمبر 2023. (أ ف ب)
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يعاد توزيع الأخشاب المتأتية من إزالة الغابات بشكل غير قانوني والتي صادرها القضاء المحلي، في أحد الأودية في شمال شرق كولومبيا على شكل قفران لمساعدة مربّي النحل على مواجهة اختفاء مستعمرات كاملة من النحل بسبب تغير المناخ والمبيدات الحشرية.

يوضح عالم الأحياء جيرمان بيريلا، مدير مؤسسة «هاني بي إمباكت»، أن المشروع يحاول معالجة «المشكلة الخطيرة للغاية» المتمثلة في خطر انقراض النحل، وهي حشرات تؤدي دوراً محورياً على صعيد التنوع البيولوجي والزراعة من خلال وظيفة التلقيح. وفقا لوكالة «فرانس برس».

وبحسب الأمم المتحدة، فإن نحو 90% من النباتات البرية و75% من المحاصيل في العالم تعتمد على التلقيح، لكن ثلث أنواع النحل مهددة بالانقراض.

وفي الوقت نفسه، تؤدي إزالة الغابات بشكل غير قانوني إلى تدمير الغابات وموائل الحياة البرية، خصوصاً في مقاطعة سانتاندير حيث تُنفذ التجربة.

وقال مدير هيئة البيئة المحلية أليكسسيفيث أكوستا «نصادر سنوياً نحو ألف متر مكعب من الأخشاب غير القانونية».

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وفي عام 2022، فقدت كولومبيا 123 ألفاً و517 هكتاراً من الغطاء الحرجي بسبب إزالة الغابات، خصوصاً في منطقة الأمازون في جنوب البلاد. وما يقرب من نصف (47%) الأخشاب المتداولة في البلاد متأتية من أنشطة غير قانونية، بحسب أحدث الأرقام الصادرة عن وزارة البيئة.

وفي مقاطعة سانتاندير، وبموافقة المحاكم، يجري تقطيع الجذوع المضبوطة وتجميعها في حظائر كبيرة من الطوب تحرسها الشرطة في سوكورو، العاصمة المحلية، ثم يجري تحويل جزء من الخشب إلى قفران نحل في ورشة عمل قريبة تحت إشراف بيريلا، الذي يدرب في الوقت نفسه المستفيدين من هذه العملية.

وجرى إطلاق المشروع في عام 2021، والذي يسمى «إعادة الخشب إلى الديار»، ويهدف في النهاية إلى توزيع 10 آلاف خلية نحل على الأسر الزراعية في سانتاندير.

تغير المناخ يهدد الإزهار
ويواجه النحل تهديدات متعددة، وبشكل خاص، يقلل تغير المناخ من الإزهار، وبالتالي كمية الرحيق. كما أنه يساهم في عقم الملكات بسبب ارتفاع درجات الحرارة داخل خلايا النحل.

لكنّ التسمم بالمبيدات الحشرية يمثّل الخطر الرئيسي الذي يواجه الملقحات، في كولومبيا كما العديد من البلدان الأخرى.

وقد فقدت ماريا زويلا أسيفيدو، وهي مربية نحل في سوكورو تستفيد من البرنامج، أكثر من نصف خلاياها في عام 2023 بسبب استخدام الكيماويات الزراعية في المحاصيل المجاورة، بما في ذلك حقول البن المنتشرة على نطاق واسع.

وأظهرت اختبارات مخبرية أجريت على أسرابها أن معظمها يحتوي على آثار من مادة الفبرونيل، وهو جزيء جرى حظره في يوليو 2013 في أوروبا لأنه مسؤول عن نفوق مليارات النحل، وفي كولومبيا، لن يُفرض حظر على هذا المنتج قبل فبراير المقبل.

وفي جميع أنحاء البلاد، ينفق ما لا يقل عن 3000 خلية نحل، تؤوي حوالي 50 ألف نحلة، كل عام، بحسب الأرقام الرسمية.

ويشير بيريلا إلى أن مبادرة «هاني بي إمباكت» تهدف إلى تشجيع مربّي النحل على استبدال خلايا النحل الملوثة، وجعل النحل أكثر «ارتياحاً في خليته» من خلال منحه مساحة أكبر للتكاثر.

بالنسبة لماريا زويلا أسيفيدو، تشكّل تربية النحل «التزاماً» تجاه البيئة، لأن «التهديد الرئيسي» على المستوى العالمي هو «اختفاء النحل، فبدون النحل لن يكون هناك بشر لأننا سوف نفقد الغذاء».

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