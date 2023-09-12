  • Alwasat News
Atwasat

ثلث سكان العالم محرومون من الإنترنت في 2023

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 12 سبتمبر 2023, 07:42 مساء
ثلث سكان العالم محرومون من الإنترنت في 2023
رسم تصوري لحركة الاتصال في العالم مع الإنترنت. (الإنترنت)
alwasat radio

لا يزال ثلث سكان العالم في 2023 محرومين من النفاذ إلى الإنترنت، رغم أن عدد الأشخاص المتصلين راهنًا بالشبكة بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق، بحسب أحدث إحصاءات نشرتها الأمم المتحدة الثلاثاء.

ومنذ الإحصاء الأخير للاتحاد الدولي للاتصالات في العام 2022، تمكن حوالي 100 مليون شخص إضافي من الوصول إلى شبكة الإنترنت، لكن لا يزال هناك 2.6 مليار شخص محرومين منها. وبات 67% من سكان العالم، أي 5.4 مليار شخص، متصلين بالإنترنت حاليًا، بحسب «فرانس برس».

وقالت الأمينة العامة للاتحاد الدولي للاتصالات دورين بوغدان-مارتن في بيان «إن هذا التقدم في الاتصال يمثّل خطوة أخرى في الاتجاه الصحيح». لكنها اعتبرت أن التقدم لا يحصل بالسرعة الكافية و«ثمة ضرورة لمواصلة الجهود لتحقيق الاتصال الشامل والفعال بحلول العام 2030».

-  بدء العمل بالقانون الأوروبي للخدمات الرقمية
-  بالقانون.. حرمان القُصّر في الصين من الإنترنت ليلاً

وأضافت بوغدان-مارتن «لن نوقف جهودنا حتى نعيش في عالم يصبح فيه الاتصال الفعال حقيقة ملموسة لنا جميعًا، بغض النظر عن المكان الذي نعيش فيه». وفي نتيجة منطقية، يبلغ النمو في نسبة الاتصال بالشبكة أعلى مستوياته في البلدان المنخفضة الدخل، مع زيادة في عدد مستخدمي الإنترنت بنحو 17% خلال العام الماضي، وفق الاتحاد الدولي للاتصالات. لكنّ البيانات أظهرت أن «أقل من ثلث السكان في هذه البلدان يتمتعون بنفاذ إلى الإنترنت».

 جائحة كوفيد-19 حفزت الزيادة الثنائية في نسبة الاتصال بالإنترنت
وتؤكد أحدث التقديرات العالمية أن الزيادة الثنائية في نسبة الاتصال بالإنترنت التي لوحظت في العام 2020، عندما حفزتها جائحة كوفيد-19 وما رافقها من تدابير إغلاق وفترات طويلة من العمل عن بُعد، كانت قصيرة للغاية، على ما يؤكد الاتحاد الدولي للاتصالات.

وهناك عائقان رئيسيان يعوقان التقدم في هذا المجال: فالسكان الذين لا يزالون غير متصلين بالإنترنت هم أيضًا أكثر الفئات التي يصعب الوصول إليها، كما ثمة صعوبات في الانتقال من مجرد النفاذ إلى الإنترنت نحو الاتصال المنتظم والسهل بالشبكة.

وثمة أيضًا عقبات أخرى غالبًا ما يُستهان بها، بينها مثلًا سرعات الاتصال البطيئة للغاية، والأسعار المرتفعة للغاية للمعدات والاشتراكات، والافتقار إلى الثقافة الرقمية أو حتى الحواجز الثقافية واللغوية، ولكن أيضا التمييز بين الجنسين، وأحيانًا الحرمان من التغذية بالتيار الكهربائي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ريال مدريد يتضامن مع ضحايا العاصفة «دانيال» في ليبيا

ريال مدريد يتضامن مع ضحايا العاصفة «دانيال» في ليبيا
كيف ولماذا تطلق الأسماء على العواصف والأعاصير؟

كيف ولماذا تطلق الأسماء على العواصف والأعاصير؟
الصحافة الأجنبية: العاصفة «دانيال» تضاعف أزمات ليبيا وتكشف تهالك البنية التحتية

الصحافة الأجنبية: العاصفة «دانيال» تضاعف أزمات ليبيا وتكشف تهالك البنية التحتية
وكالة الطاقة: الطلب العالمي على النفط والغاز والفحم سيبلغ الذروة هذا العقد

وكالة الطاقة: الطلب العالمي على النفط والغاز والفحم سيبلغ الذروة هذا العقد
قطار الزعيم الكوري الشمالي يدخل روسيا

قطار الزعيم الكوري الشمالي يدخل روسيا
كاريكاتير حليم - درنة

كاريكاتير حليم - درنة
إيواء 2433 نازحًا جراء السيول بمدارس بنغازي

إيواء 2433 نازحًا جراء السيول بمدارس بنغازي
«المركزي» يدعم أرصدة المصارف بـ5.4 مليار دينار للمساعدة في مواجهة أزمة العاصفة «دانيال»

«المركزي» يدعم أرصدة المصارف بـ5.4 مليار دينار للمساعدة في مواجهة أزمة العاصفة ...
الكوني: «دانيال» عصف بكل الوطن.. ونتكاتف للإسراع بالنجدة

الكوني: «دانيال» عصف بكل الوطن.. ونتكاتف للإسراع بالنجدة
إيقاف الفرنسي بوغبا لاعب وسط يوفنتوس لتناوله منشطات

إيقاف الفرنسي بوغبا لاعب وسط يوفنتوس لتناوله منشطات
«الطب العسكري» بطرابلس يسير قافلة إغاثة إلى المنطقة الشرقية لمواجهة آثار الفيضانات

«الطب العسكري» بطرابلس يسير قافلة إغاثة إلى المنطقة الشرقية لمواجهة آثار ...
السيسي يؤكد تضامن مصر مع الليبيين في كارثة «دانيال»

السيسي يؤكد تضامن مصر مع الليبيين في كارثة «دانيال»
البلجيكي «فيلموتس» يقترب من تدريب منتخب ليبيا وسط منافسة فرنسية وإيطالية

البلجيكي «فيلموتس» يقترب من تدريب منتخب ليبيا وسط منافسة فرنسية وإيطالية
ذاكرة الميدان بين التأريخ والتوثيق

ذاكرة الميدان بين التأريخ والتوثيق
«رويترز»: الصديق حفتر منفتح على الترشح للانتخابات الرئاسية

«رويترز»: الصديق حفتر منفتح على الترشح للانتخابات الرئاسية
شاهد.. الجزائر تخطف بطاقة العبور لنهائي الطائرة الأفريقية على حساب ليبيا

شاهد.. الجزائر تخطف بطاقة العبور لنهائي الطائرة الأفريقية على حساب ليبيا
البرلمان العربي يدعو لإغاثة ليبيا وسرعة تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة

البرلمان العربي يدعو لإغاثة ليبيا وسرعة تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة
تبدأ في 2024.. محاكمة مسؤولين سوريين في فرنسا لجرائم ضد الإنسانية

تبدأ في 2024.. محاكمة مسؤولين سوريين في فرنسا لجرائم ضد الإنسانية
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
بيع نسخة نادرة من «هاري بوتر» بالمزاد العلني
بيع نسخة نادرة من «هاري بوتر» بالمزاد العلني
«إكس» تقاضي كاليفورنيا على خلفية قواعد الإشراف على المحتوى
«إكس» تقاضي كاليفورنيا على خلفية قواعد الإشراف على المحتوى
قهوة جديدة تحوي خلاصة مشروب روحي تلقى رواجًا كبيرًا في الصين
قهوة جديدة تحوي خلاصة مشروب روحي تلقى رواجًا كبيرًا في الصين
طائرة سويسرية تهبط في إسبانيا والركاب يتفاجأون باختفاء أمتعتهم
طائرة سويسرية تهبط في إسبانيا والركاب يتفاجأون باختفاء أمتعتهم
«الأخدود الملون».. أحد عجائب الطبيعة في سيناء
«الأخدود الملون».. أحد عجائب الطبيعة في سيناء
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مصاب بمرض نادر يتطوع لتغيير حياة الناس للأفضل
مصاب بمرض نادر يتطوع لتغيير حياة الناس للأفضل...
قطعان الذئاب تهدد أوروبا.. ومطالبات برفع الحماية عنها
قطعان الذئاب تهدد أوروبا.. ومطالبات برفع الحماية عنها...
طائرة سويسرية تهبط في إسبانيا والركاب يتفاجأون باختفاء أمتعتهم
طائرة سويسرية تهبط في إسبانيا والركاب يتفاجأون باختفاء ......
يشبه «القرصان».. صورة تحول شولتس إلى مادة للنكات
يشبه «القرصان».. صورة تحول شولتس إلى مادة للنكات...
وقائع إعدام 120 ألف ثعلب في أوروبا
وقائع إعدام 120 ألف ثعلب في أوروبا...
المزيد
ثلث سكان العالم محرومون من الإنترنت في 2023
ثلث سكان العالم محرومون من الإنترنت في 2023...
كيف ولماذا تطلق الأسماء على العواصف والأعاصير؟
كيف ولماذا تطلق الأسماء على العواصف والأعاصير؟...
وفاة البريطاني إيان ويلموت صاحب إنجاز استنساخ النعجة دوللي
وفاة البريطاني إيان ويلموت صاحب إنجاز استنساخ النعجة دوللي...
«الأخدود الملون».. أحد عجائب الطبيعة في سيناء
«الأخدود الملون».. أحد عجائب الطبيعة في سيناء...
طائرة سويسرية تهبط في إسبانيا والركاب يتفاجأون باختفاء أمتعتهم
طائرة سويسرية تهبط في إسبانيا والركاب يتفاجأون باختفاء ......
المزيد