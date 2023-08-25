بدء العمل بالقانون الأوروبي للخدمات الرقمية

القاهرة - بوابة الوسط

يتعين على عمالقة الإنترنت اعتبارًا من اليوم الجمعة اتخاذ إجراءات صارمة ضد المنشورات التي تحتوي على معلومات غير قانونية وحماية المواطنين الأوروبيين من ذلك المحتوى، مع دخول قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ.

ويرغم هذا القانون شركات التكنولوجيا على مراقبة المحتوى الرقمي بشكل أكثر صرامة وحماية المستخدمين الأوروبيين من المعلومات الكاذبة وخطاب الكراهية، ويطلب منها أيضًا مزيد من الشفافية فيما يتعلق بخدماتها والخوارزميات واختيار الإعلانات، حسب وكالة «فرانس برس».

القانون ينظم عمل 19 منصة رقمية

ودخلت المرحلة الأولى من القانون التنظيمي حيز التطبيق الجمعة وطالت 19 منصة رقمية «كبيرة جدًا» منها شبكات تواصل اجتماعي ومواقع إلكترونية وشركات بيع تجزئة على الإنترنت مع 45 مليون مستخدم شهري نشط على الأقل في الاتحاد الأوروبي.

والمنصات الرقمية هي: علي بابا إكسبرس وأمازون ستور وأبل آبستور وبوكينغ دوت كوم وفيسبوك وإنستغرام المملوكتان لميتا وغوغل مابس وبلاي وشوبينغ ولينكد إن وبينتريست وسنابتشات وتيك توك وتويتر (إكس حاليا) وويكيبيديا ويوتيوب وزالاندو وبينغ وغوغل سيرتش.