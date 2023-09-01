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ذوبان الجليد يكشف عظام متسلق بريطاني مفقود في سويسرا منذ 52 عاما

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 01 سبتمبر 2023, 08:48 مساء
ذوبان الجليد يكشف عظام متسلق بريطاني مفقود في سويسرا منذ 52 عاما
صورة بجبال الألب السويسرية تظهر علم سويسرا قرب نهر رون الجليدي، حيث يُسجل ذوبان متسارع للجليد، 24 أغسطس 2023. (أ ف ب)
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أعلنت الشرطة السويسرية، الخميس، أن العظام البشرية التي عُثر عليها، العام الماضي، في جبال الألب السويسرية هي عظام متسلق بريطاني مفقود منذ أكثر من نصف قرن.

وفي نهاية يوليو 1971، أُبلغت الشرطة باختفاء متسلق بريطاني، لكن عمليات البحث التي أجريت في المنطقة في ذلك الوقت لم تصل إلى النتيجة المرجوة. وفي 3 أغسطس 2022، عثر اثنان من متسلقي الجبال على عظام بشرية عند نهر تشيسينغلتشر الجليدي بالقرب من ساس-في، وهو منتجع جبلي في منطقة الألب جنوب سويسرا. ومع ذلك، استغرق التعرف على هوية المتسلق أكثر من عام، وفق وكالة «فرانس برس».

وفحص الخبراء ملفات عدة لأشخاص مفقودين، ثم أجروا فحصاً أنثروبولوجياً للعظام. وأوضحت شرطة كانتون فاليه أنه «من خلال العمل مع متخصصين من الإنتربول في مانشستر وسلطات شرطة إسكتلندا تمكننا من التواصل مع أحد أفراد الأسرة. وأثبتت المقارنة المباشرة للحمض النووي أن العظام التي عُثر عليها هي عظام المتسلق البريطاني المفقود منذ نهاية يوليو 1971». وجرى التعرف على هوية المتسلق البريطاني رسمياً في 30 أغسطس.

وبسبب الاحترار المناخي، يكشف تراجع الأنهار الجليدية بشكل متزايد عن متسلقي جبال جرى الإبلاغ عن اختفائهم قبل عقود. ففي نهاية يوليو، عُثر على بقايا متسلق جبال ألماني، كان مفقودا منذ العام 1986، في نهر جليدي سويسري آخر.

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