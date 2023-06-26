  • Alwasat News
Atwasat

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في قطاع الطاقة تسجل رقماً قياسياً عام 2022

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 26 يونيو 2023, 05:33 مساء
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في قطاع الطاقة تسجل رقماً قياسياً عام 2022
محطة طاقة تعمل بالفحم في ولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة الأميركية. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

سجلت انبعاثات غازات الدفيئة المتأتية من قطاع الطاقة أرقاماً قياسية جديدة العام الفائت، فيما يتحرك هذا القطاع في الاتجاه «المعاكس» للالتزامات التي تفرضها اتفاقية باريس، على ما ذكرت دراسة، اليوم الإثنين.

وأشارت منظمة «إنردجي إنستيتيوت» في الدراسة التي أُجريت بالتعاون مع الشركتين الاستشاريتين «كاي بي ام جي» و«كيرني»، إلى أن «الاستهلاك العالمي للطاقة الأولية (المتوفرة بشكل طبيعي من دون إخضاعها للتحويل) زاد بنحو 1% عام 2022، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 3% تقريباً مقارنة بالمستويات التي سُجّلت في مرحلة ما قبل كوفيد أي عام 2019»، بحسب «فرانس برس».

وشكل الوقود الأحفوري 82% من إجمالي الطاقة المستهلكة، رغم تنامي مصادر الطاقة المتجددة، بحسب الدراسة التي تُعد سنوياً. وزادت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة من استخدام الطاقة والعمليات الصناعية وعمليات حرق الغاز وإنتاج الميثان بنسبة 0,8% العام الفائت ووصلت إلى «أرقام قياسية جديدة»، وفق الدراسة.

حصة قياسية في مصادر الطاقة المتجددة بلغت 12% 
واستفادت مصادر الطاقة المتجددة عام 2022 من «أكبر زيادة في القدرة على إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح»، لتحقق معاً «حصة قياسية بلغت 12% من عملية توليد الكهرباء».

-  انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية تسجل رقما قياسيا في 2022
-  الدنمارك تدشن أول مقبرة لثاني أكسيد الكربون المستورد

ومن ناحية النقل، واصل الطلب على الوقود الانتعاش في العام الفائت مقارنة بمستوى ما بعد كوفيد، باستثناء الصين التي تُعد ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، إذ أعاقت سياسة «صفر كوفيد» إلى حد كبير حركة السكان.

 أسوأ الآثار الناجمة عن التغير المناخي
وقالت رئيسة «إنردجي إنستيتيوت» جولييت دافنبور «في العام 2022، شهدنا بعضاً من أسوأ الآثار الناجمة عن التغير المناخي، مع تسجيل فيضانات مدمرة أثرت على ملايين الأشخاص في باكستان، ودرجات حرارة قياسية في أوروبا وأميركا الشمالية، ورغم ذلك من الصعب تحقيق تقدم في التحول بمجال الطاقة».

وأضافت «رغم النمو القوي في مجال توليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية، إلا أن انبعاثات غازات الدفيئة المتأتية من قطاع الطاقة ارتفعت مجدداً». وتابعت «لا يزال الوضع يسير خلافاً للالتزامات التي تفرضها اتفاقية باريس» الرامية إلى حصر الاحترار المناخي بـ1.5 درجة مئوية مقارنة بمعدلات ما قبل الثورة الصناعية. ودعا التقرير إلى «اتخاذ إجراءات ملحّة» لتصحيح الوضع.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد.. مدرب الهلال لـ«Wtv»: أضعنا فرصتين في غاية السهولة أمام أبوسليم

شاهد.. مدرب الهلال لـ«Wtv»: أضعنا فرصتين في غاية السهولة أمام أبوسليم
شاهد.. مدرب الأهلي طرابلس عبر «Wtv»: كنا نطمح في زيادة الأهداف أمام النصر والقادم أصعب

شاهد.. مدرب الأهلي طرابلس عبر «Wtv»: كنا نطمح في زيادة الأهداف أمام النصر ...
«بوابة الوسط» تستعرض مسيرة الجولة الأولى من «دورينا» بـ7 أهداف

«بوابة الوسط» تستعرض مسيرة الجولة الأولى من «دورينا» بـ7 أهداف
محافظ الإسكندرية يكشف سبب انهيار مبنى من 13 طابقا بحي المنتزه

محافظ الإسكندرية يكشف سبب انهيار مبنى من 13 طابقا بحي المنتزه
ريال مدريد يمدد عقد مودريتش حتى 2024

ريال مدريد يمدد عقد مودريتش حتى 2024
الأهلي طرابلس يفوز على النصر بثلاثية في دور سداسي التتويج

الأهلي طرابلس يفوز على النصر بثلاثية في دور سداسي التتويج
التعادل السلبي يحكم مواجهة الهلال وأبوسليم في ثاني مواجهات دور سداسي التتويج بـ«دورينا»

التعادل السلبي يحكم مواجهة الهلال وأبوسليم في ثاني مواجهات دور سداسي التتويج ...
انتهت.. عبر قناة الوسط (WTV): مباراة الأهلي طرابلس والنصر في دور سداسي التتويج

انتهت.. عبر قناة الوسط (WTV): مباراة الأهلي طرابلس والنصر في دور سداسي التتويج
المطبخ السلوفيني نجمة صاعدة على خريطة فن الطهو العالمية

المطبخ السلوفيني نجمة صاعدة على خريطة فن الطهو العالمية
«الدعم السريع» تعلن السيطرة على رئاسة قوات الاحتياطي المركزي السودانية

«الدعم السريع» تعلن السيطرة على رئاسة قوات الاحتياطي المركزي السودانية
لأول مرة في مصر: إنشاء مفوضية لمناهضة التمييز ضد المرأة

لأول مرة في مصر: إنشاء مفوضية لمناهضة التمييز ضد المرأة
انتهت.. قناة الوسط «Wtv» تنقل مباراة الاتحاد والأهلي بنغازي بالدور السداسي

انتهت.. قناة الوسط «Wtv» تنقل مباراة الاتحاد والأهلي بنغازي بالدور السداسي
«تجارب أدبية» تحتفي بالكاتب عمر الككلي في الإسكندرية

«تجارب أدبية» تحتفي بالكاتب عمر الككلي في الإسكندرية
«إنستغرام» يطرح خاصية جديدة لمنافسة «تيك توك»

«إنستغرام» يطرح خاصية جديدة لمنافسة «تيك توك»
كاريكاتير خيري - الاتجار بالبشر

كاريكاتير خيري - الاتجار بالبشر
قناة الوسط «Wtv» في قلب حدث انطلاق دوري التتويج السداسي.. اليوم

قناة الوسط «Wtv» في قلب حدث انطلاق دوري التتويج السداسي.. اليوم
دراسة تكشف: الأزمات القلبية أكثر شيوعاً في هذا اليوم من الأسبوع

دراسة تكشف: الأزمات القلبية أكثر شيوعاً في هذا اليوم من الأسبوع
نهاية خاطفة لـ«أخطر» أزمة أمنية في روسيا»

نهاية خاطفة لـ«أخطر» أزمة أمنية في روسيا»
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
طفل في الثانية يقتل والدته الحامل بالرصاص عن طريق الخطأ
طفل في الثانية يقتل والدته الحامل بالرصاص عن طريق الخطأ
عن عمر 89 عاما.. وفاة أول مريض بالتوحد في العالم
عن عمر 89 عاما.. وفاة أول مريض بالتوحد في العالم
ولاية أميركية تقاضي شركات الوقود الحفري وتطالب بتعويض 52 مليار دولار
ولاية أميركية تقاضي شركات الوقود الحفري وتطالب بتعويض 52 مليار ...
تايلاند تستعد لإعادة فيل مريض من سريلانكا
تايلاند تستعد لإعادة فيل مريض من سريلانكا
طرق فعالة للتخلص من ذباب الفاكهة في الصيف
طرق فعالة للتخلص من ذباب الفاكهة في الصيف
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مليونير صيني يتقدم لامتحانات الثانوية العامة للمرة 27
مليونير صيني يتقدم لامتحانات الثانوية العامة للمرة 27...
بأمر الرئيس.. شعب كولومبيا وجيشها يبحثون عن الكلب «ويلسون»
بأمر الرئيس.. شعب كولومبيا وجيشها يبحثون عن الكلب «ويلسون»...
حصوة كلوية تدخل موسوعة غينيس
حصوة كلوية تدخل موسوعة غينيس...
فقدان أثر «سباح محترف» لدى عبوره بحر المانش
فقدان أثر «سباح محترف» لدى عبوره بحر المانش...
5 دول بجنوب أفريقيا تبدأ أول تعداد لأفيال القارة
5 دول بجنوب أفريقيا تبدأ أول تعداد لأفيال القارة...
المزيد
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في قطاع الطاقة تسجل رقماً قياسياً عام 2022
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في قطاع الطاقة تسجل رقماً ......
طرح رسمين شخصيين لرامبرانت بقيا 200 عام ضمن مجموعة خاصة في مزاد للبيع
طرح رسمين شخصيين لرامبرانت بقيا 200 عام ضمن مجموعة خاصة في ......
لأول مرة في مصر: إنشاء مفوضية لمناهضة التمييز ضد المرأة
لأول مرة في مصر: إنشاء مفوضية لمناهضة التمييز ضد المرأة...
طرق فعالة للتخلص من ذباب الفاكهة في الصيف
طرق فعالة للتخلص من ذباب الفاكهة في الصيف...
تايلاند تستعد لإعادة فيل مريض من سريلانكا
تايلاند تستعد لإعادة فيل مريض من سريلانكا...
المزيد