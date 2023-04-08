«رمضان في مصر حاجة تانية».. «مائدة إفطار» قياسية لثلاثة آلاف صائم بالمطرية

القاهرة - بوابة الوسط

حازت مائدة إفطار خيرية في في مصر على اهتمام إعلامي عربي ودولي، إذ أعد سكان عزبة «حمادة» بمنطقة المطرية الشعبية في القاهرة مساء الخميس واحدة من موائد الإفطار الكبرى والشهيرة في محافظة القاهرة، والتي يشارك فيها سكان المطرية جميعا، وتحديدا سكان عزبة حمادة.

وحسب صحف محلية مصرية، جرت الاستعدادات علي مدار أسبوع كامل، إذ يشتري الشباب مستلزمات المائدة، والسيدات قمن بإعداد أصناف مختلفة من الطعام، ويوم الإفطار شارك أطفال العزبة في تنظيف الشوارع حتى تزيينها من جديد، لاستقبال الصائمين.

كان أبرز ما تقدمه المائدة الرمضانية الضخمة، كل أنواع الأطعمة والحلويات والعصائر الطبيعية، على نغمات المطرب الإماراتي حسين الجسمي «رمضان في مصر حاجة تانية».

كان القائمون على الإعداد يسابقوان الزمن مرتدين تيشرتات مكتوبا عليها «رمضان في المطرية» لخدمة الصائمين. ونقلت جريدة «المصري اليوم» المصرية عن قائمين على التنظيم القول إنهم لم يهتموا بالتكاليف، فالجميع شارك في تمويل المائدة من أجل إدخال الفرحة والبهجة على أهالي المنطقة وغيرهم من المناطق المجاورة.

ماذا قال سفير كوريا الجنوبية و«سى إن إن» عن إفطار المطرية؟

سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، هونغ جين ووك، الذي حضر المأدبة قال إن «إفطار رمضان في المطرية فريدًا ومثيرًا للإعجاب، يبدو الجميع سعداء بروح رمضان والتشارك معا في طعامهم وحبهم، إنها ثقافة الحب»، وأضاف «رأيت روحًا جماعية رائعة في رمضان بالمطرية، وهي روح لا تُرى إلا هنا في مصر، كان كل الطعام لذيذا جدا».

وهذه ليست المرة الأولى التي يشهد فيها حي المطرية هذه الفعالية، إذ أنها تعد بمثابة طقس رمضاني يقام في منتصف شهر رمضان من كل عام، بدأه أهالي الحي منذ 11 عاما، وحالت جائحة «كورونا» دون إقامته خلال عامي 2020 و2021.

وسلطت قناة «سى إن إن» الإخباربة الأميركية الضوء بتنظم إفطار المطرية، والذى خطف أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبرت هذه الفعالية الرمضانية التي تجسّد روح المحبة والترابط في رمضان بمصر.

الإفطار الرمضاني بحي المطرية الشعبي في القاهرة، 6 أبريل 2023. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)

الإفطار الرمضاني بحي المطرية الشعبي في القاهرة، 6 أبريل 2023. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)

سفير كوريا الجنوبية خلال الإفطار الرمضاني بحي المطرية الشعبي في القاهرة، 6 أبريل 2023. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)