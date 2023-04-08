  • Alwasat News
Atwasat

«رمضان في مصر حاجة تانية».. «مائدة إفطار» قياسية لثلاثة آلاف صائم بالمطرية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 08 أبريل 2023, 12:51 مساء
«رمضان في مصر حاجة تانية».. «مائدة إفطار» قياسية لثلاثة آلاف صائم بالمطرية
صورة جوية للإفطار الرمضاني بحي المطرية الشعبي في القاهرة، 6 أبريل 2023. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)
alwasat radio

حازت مائدة إفطار خيرية في في مصر على اهتمام إعلامي عربي ودولي، إذ أعد سكان عزبة «حمادة» بمنطقة المطرية الشعبية في القاهرة مساء الخميس واحدة من موائد الإفطار الكبرى والشهيرة في محافظة القاهرة، والتي يشارك فيها سكان المطرية جميعا، وتحديدا سكان عزبة حمادة.

وحسب صحف محلية مصرية، جرت الاستعدادات علي مدار أسبوع كامل، إذ يشتري الشباب مستلزمات المائدة، والسيدات قمن بإعداد أصناف مختلفة من الطعام، ويوم الإفطار شارك أطفال العزبة في تنظيف الشوارع حتى تزيينها من جديد، لاستقبال الصائمين.

كان أبرز ما تقدمه المائدة الرمضانية الضخمة، كل أنواع الأطعمة والحلويات والعصائر الطبيعية، على نغمات المطرب الإماراتي حسين الجسمي «رمضان في مصر حاجة تانية».

كان القائمون على الإعداد يسابقوان الزمن مرتدين تيشرتات مكتوبا عليها «رمضان في المطرية» لخدمة الصائمين. ونقلت جريدة «المصري اليوم» المصرية عن قائمين على التنظيم القول إنهم لم يهتموا بالتكاليف، فالجميع شارك في تمويل المائدة من أجل إدخال الفرحة والبهجة على أهالي المنطقة وغيرهم من المناطق المجاورة.

ماذا قال سفير كوريا الجنوبية و«سى إن إن» عن إفطار المطرية؟
سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، هونغ جين ووك، الذي حضر المأدبة قال إن «إفطار رمضان في المطرية فريدًا ومثيرًا للإعجاب، يبدو الجميع سعداء بروح رمضان والتشارك معا في طعامهم وحبهم، إنها ثقافة الحب»، وأضاف «رأيت روحًا جماعية رائعة في رمضان بالمطرية، وهي روح لا تُرى إلا هنا في مصر، كان كل الطعام لذيذا جدا».

وهذه ليست المرة الأولى التي يشهد فيها حي المطرية هذه الفعالية، إذ أنها تعد بمثابة طقس رمضاني يقام في منتصف شهر رمضان من كل عام، بدأه أهالي الحي منذ 11 عاما، وحالت جائحة «كورونا» دون إقامته خلال عامي 2020 و2021.

وسلطت قناة «سى إن إن» الإخباربة الأميركية الضوء بتنظم إفطار المطرية، والذى خطف أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبرت هذه الفعالية الرمضانية التي تجسّد روح المحبة والترابط في رمضان بمصر.

الإفطار الرمضاني بحي المطرية الشعبي في القاهرة، 6 أبريل 2023. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)
الإفطار الرمضاني بحي المطرية الشعبي في القاهرة، 6 أبريل 2023. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)
الإفطار الرمضاني بحي المطرية الشعبي في القاهرة، 6 أبريل 2023. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)
الإفطار الرمضاني بحي المطرية الشعبي في القاهرة، 6 أبريل 2023. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)
سفير كوريا الجنوبية خلال الإفطار الرمضاني بحي المطرية الشعبي في القاهرة، 6 أبريل 2023. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)
سفير كوريا الجنوبية خلال الإفطار الرمضاني بحي المطرية الشعبي في القاهرة، 6 أبريل 2023. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة الأخضر وشباب الجبل في «دورينا»

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة الأخضر وشباب الجبل في «دورينا»
الكاميرا الخفية 2023 (حـ 10): مقلب التاكسي

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 10): مقلب التاكسي
«كتب ليبية 2» (حـ6): كتاب «أتذكر» للشاعر سنوسي حبيب

«كتب ليبية 2» (حـ6): كتاب «أتذكر» للشاعر سنوسي حبيب
«أفضل شيف» | الحلقة الثامنة

«أفضل شيف» | الحلقة الثامنة
الكاسا وسحوركم علينا (8)

الكاسا وسحوركم علينا (8)
«الميزان 6» حـ(8): البطالة وآثارها على الشباب

«الميزان 6» حـ(8): البطالة وآثارها على الشباب
أنس جابر تصل لنصف نهائي دورة تشارلستون الأميركية للتنس للعام الثالث تواليا

أنس جابر تصل لنصف نهائي دورة تشارلستون الأميركية للتنس للعام الثالث تواليا
الفنان حلمي التوني (أخناتون) الفن التشكيلي

الفنان حلمي التوني (أخناتون) الفن التشكيلي
«سبايس اكس» تُعد لأول رحلة مدارية تجريبية لصاروخها العملاق «ستارشيب»

«سبايس اكس» تُعد لأول رحلة مدارية تجريبية لصاروخها العملاق «ستارشيب»
«أرزاق تساق 2023» (حـ8): بر الأم سبيل البركة

«أرزاق تساق 2023» (حـ8): بر الأم سبيل البركة
رحاليستا في «أساطير الأكل» (4): مطعم صبحي كابر (مصر)

رحاليستا في «أساطير الأكل» (4): مطعم صبحي كابر (مصر)
الانتقادات تحاصر الدراما الرمضانية.. «العربجي» و«الكبير قوي» و«جعفر العمدة»

الانتقادات تحاصر الدراما الرمضانية.. «العربجي» و«الكبير قوي» و«جعفر العمدة»
كاريكاتير خيري - تصاعد الأحداث في فلسطين بعد اقتحام الاحتلال للمسجد الأقصى

كاريكاتير خيري - تصاعد الأحداث في فلسطين بعد اقتحام الاحتلال للمسجد الأقصى
كيف ساهمت جائحة «كوفيد-19» في الكشف عن أشكال التمييز بحق المسنين في العالم

كيف ساهمت جائحة «كوفيد-19» في الكشف عن أشكال التمييز بحق المسنين في العالم
%31 من العائلات الليبية تنفق أغلب دخلها على الغذاء

%31 من العائلات الليبية تنفق أغلب دخلها على الغذاء
جريدة «الوسط»: نورلاند يستبق الجميع ويطرح شروط ما قبل الانتخابات

جريدة «الوسط»: نورلاند يستبق الجميع ويطرح شروط ما قبل الانتخابات
5 نصائح لنظام أكل صحي في رمضان

5 نصائح لنظام أكل صحي في رمضان
«المركزي»: المرتبات تمثل 73% من إجمالي الإنفاق منذ بداية العام الجاري

«المركزي»: المرتبات تمثل 73% من إجمالي الإنفاق منذ بداية العام الجاري
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
«فولكسفاغن» تودع «غولف» بمحرك «الاحتراق الداخلي»
«فولكسفاغن» تودع «غولف» بمحرك «الاحتراق الداخلي»
«ديزني» تخوض معركة مع مرشح رئاسة أميركي محتمل
«ديزني» تخوض معركة مع مرشح رئاسة أميركي محتمل
موردوخ يفسخ خطوبته بعد أقل من شهر على عقدها
موردوخ يفسخ خطوبته بعد أقل من شهر على عقدها
مرسيليا.. الإغراءات المالية تجر المراهقين لتجارة المخدرات
مرسيليا.. الإغراءات المالية تجر المراهقين لتجارة المخدرات
رضيعة تعود لحضن أمها بعد شهرين من زلزال تركيا
رضيعة تعود لحضن أمها بعد شهرين من زلزال تركيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
فنلندا «أسعد بلد في العالم».. تعرّف إلى ترتيب الدول العربية
فنلندا «أسعد بلد في العالم».. تعرّف إلى ترتيب الدول العربية...
القهوة كالماء لدى الليبيين في رمضان
القهوة كالماء لدى الليبيين في رمضان...
شاب ليبي يستعيد سمعه بعد 25 سنة عقب علاجه في بنغازي
شاب ليبي يستعيد سمعه بعد 25 سنة عقب علاجه في بنغازي...
عريضة لـ«ماسك» ومئات الخبراء تطالب بوقف موقّت لتطوير برامج الذكاء الصناعي
عريضة لـ«ماسك» ومئات الخبراء تطالب بوقف موقّت لتطوير برامج ......
أواني الطعام النحاسية تسترجع بريقها في تونس خلال رمضان
أواني الطعام النحاسية تسترجع بريقها في تونس خلال رمضان...
المزيد
«رمضان في مصر حاجة تانية».. «مائدة إفطار» قياسية لثلاثة آلاف صائم بالمطرية
«رمضان في مصر حاجة تانية».. «مائدة إفطار» قياسية لثلاثة آلاف......
الحبس تسع سنوات لرجل في الصين احتجز زوجته في حظيرة وقيّد رقبتها بسلاسل
الحبس تسع سنوات لرجل في الصين احتجز زوجته في حظيرة وقيّد ......
مؤسس «تيك توك» خسر 17 مليار دولار في 2022
مؤسس «تيك توك» خسر 17 مليار دولار في 2022...
رضيعة تعود لحضن أمها بعد شهرين من زلزال تركيا
رضيعة تعود لحضن أمها بعد شهرين من زلزال تركيا...
مرسيليا.. الإغراءات المالية تجر المراهقين لتجارة المخدرات
مرسيليا.. الإغراءات المالية تجر المراهقين لتجارة المخدرات...
المزيد