محاكمة بريطاني متهم بالاعتداء الجنسي على مضيفة طيران فبراير المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

حُدد يوم التاسع من فبراير المقبل موعدا جديدا لمحاكمة بريطاني في سن 66 عاما يُلاحَق بتهمة الاعتداء الجنسي على مضيفة طيران خلال رحلة جوية بين مدينتي ليدز البريطانية وأليكانتي الإسبانية، وذلك أمام محكمة بمدينة نانت غرب فرنسا حيث تم تحويل مسار الرحلة.

وأعلنت محكمة الجنايات في نانت التي كان يتعين أن تنظر في القضية، الإثنين، تأجيل المحاكمة إلى التاسع من فبراير 2023 بسبب «عدم إرسال خبراء نفسيين» لمتابعة وضع المتهم، وفق «فرانس برس».

ويُلاحَق الرجل المتقاعد البالغ 66 عاما بتهمة «الاعتداء الجنسي» على مضيفة طيران عندما كان في حالة سكر.

وتعود الوقائع إلى 12 نوفمبر الفائت، حين تم تحويل مسار الطائرة إلى مطار نانت ووضع الرجل قيد التحقيق إثر شكوى تقدمت بها مضيفة الطيران، وفق شرطة الحدود.

وبعد بضعة أيام، أشار مدعي عام الجمهورية في نانت رينو غودول إلى أن المتهم «أقر بالذنب» في الوقائع المنسوبة إليه.

وتبين أنه كان مخمورا بدرجة كبيرة عندما سُلم لشرطة الحدود، مع 2,2 غرام من الكحول في كل لتر من الدم، وفق المدعي العام.