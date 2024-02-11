3 ملفات في مناقشات اللافي مع برلماني ألماني

القاهرة - بوابة الوسط

بحث عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، اليوم الأحد، مع عضو البرلمان الألماني توبياس باخرله ثلاثة ملفات تتعلق بالعملية السياسية في ليبيا، وذلك بحضور السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت وعضو مجلس النواب أيمن سيف النصر.

وأوضح بيان صادر عن المجلس الرئاسي أن مناقشات اللافي وباخرله تركزت على «سبل دفع العملية السياسية، ومخرجات عمل لجنة 6+6 في صياغة القوانين الانتخابية، وآخر التطورات المنجزة في مشروع المصالحة الوطنية»،

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وأشاد اللافي بـ«دور ألمانيا في إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية من خلال مسار برلين»، مؤكدًا أهمية عقد «المؤتمر الجامع» لإصدار توصيات تأسيسية وتشريعية وتنفيذية وميثاق وطني يحدد المبادئ والثوابت الواجب الالتزام بها من كل الأطراف لإنجاح العملية السياسية، وبناء السلام في ليبيا.

تأكيد ألماني على دعم إنجاح العملية السياسية في ليبيا

وأشار البيان إلى تأكيد البرلماني الألماني على «استعداد بلاده لتقديم كل الدعم لإنجاح العملية السياسية ومشروع المصالحة الوطنية؛ لتحقيق تطلعات الشعب الليبي بإجراء الاستحقاقات الانتخابية والوصول للاستقرار والسلام الدائمين».

وفي وقت سابق، بحث باخرله مع النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة مسعود عبيد رؤية المجلس حول مقترح المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، وسبل الوصول إلى انتخابات نزيهة على أسس قانونية متفق عليها من الجميع، فضلا عن تبعات القوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة «6+6».