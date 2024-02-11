العبيدي يبحث مع برلماني ألماني رؤية مجلس الدولة لمبادرة باتيلي

القاهرة - بوابة الوسط

بحث النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة، د. مسعود عبيد، مع عضو البرلمان الألماني، توبياس باخره، رؤية المجلس حول المقترح المقدم من رئيس البعثة الأممية عبدالله باتيلي، وسبل الوصول إلى انتخابات نزيهة على أسس قانونية متفق عليها من الجميع.

وحسب بيان صادر عن المجلس، فقد ناقش الاجتماع، في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس، «الأوضاع السياسية الجارية في البلاد، وتبعات القوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة 6+6». وأشاد عبيد بـ«الجهود المبذولة من قِبل الجمهورية الألمانية في دعم البلديات والمشاريع التنموية».

تعثر مبادرة باتيلي

حضر اللقاء رئيس اللجنة السياسية بالمجلس د. عبدالعزيز حريية، ونائب رئيس لجنة الحريات وحقوق الإنسان بالمجلس د. السيد الحداد، والسفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، والوفد المرافق لهما.

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وبينما تتعثر مبادرة أممية، أطلقها المبعوث الأممي، للحل السياسي في ليبيا العام الماضي، حذر عبدالله باتيلي من الخلافات بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب بشأن رعاية عملية المصالحة الوطنية، التي وصفها بـ«العملية الطويلة الأمد التي يجب أن تجرى جنبًا إلى جنب مع العملية السياسية». وأضاف: «الانقسامات المستمرة بين القادة السياسيين أصبحت تشكل عقبة إضافية أمام توحيد المؤسسات»، مناشدًا الاتحاد الأفريقي تشكيل فريق خبراء في ليبيا، لدعم عملية المصالحة.

من لقاء نائب رئيس المجلس الأعلى للدولة مع عضو البرلمان الألماني، 11 فبراير 2024. (الصفحة الرسمية للمجلس)

من لقاء نائب رئيس المجلس الأعلى للدولة مع عضو البرلمان الألماني، 11 فبراير 2024. (الصفحة الرسمية للمجلس)