تكالة وأعضاء بمجلس الدولة يتفقدون المواقع المتضررة من المياه الجوفية في زليتن

القاهرة - بوابة الوسط

قال النائب الأول بالمجلس الأعلى للدولة مسعود عبيد إنه شارك رفقة رئيس المجلس محمد تكالة في تفقد المواقع المتضررة من ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن.

وأوضح عبيد عبر صفحته بموقع «فيسبوك» اليوم الأحد أن الزيارة شارك فيها المقرر بمجلس الدولة بلقاسم دبرز، وأعضاء مجلس الدولة في لجنة «أزمة الكارثة البيئية ببلدية زليتن»، وأعضاء من لجنة الخدمات بالمجلس.

لقاء مع عميد زليتن وأعضاء المجلس البلدي

كما شارك في الزيارة كذلك ووزير الحكم المحلى في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بدر الدين التومي ومدير مركز مكافحة الأمراض حيدر السايح، والتقى الجميع مع عميد بلدية زليتن مفتاح احمادى وأعضاء المجلس البلدى ومخاتير المحلات بالبلدية.

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واستمع الوفد إلى عدد من المواطنين المتضررين من الكارثة، مع متابعة جميع الإجراءات التى اتخذها خبراء الفريق الإستشارى الدولى لتقييم الأضرار.

وأكد عبيد حرصه على «التصدى لأية مشكلات وأزمات تواجه المواطنين والتعامل مع الظروف الطارئة وإيجاد الحلول الهيكلية التى تضمن إنهاء هذه الأزمة ومنع تكرارها».

من اجتماع أعضاء بمجلس الدولة مع مسؤولين في بلدية زليتن لمناقشة مشكلة المياه الجوفية، 3 يناير 2024 (صفحة النائب الأول بمجلس الدولة مسعود عبيد)

من اجتماع أعضاء بمجلس الدولة مع مسؤولين في بلدية زليتن لمناقشة مشكلة المياه الجوفية، 3 يناير 2024 (صفحة النائب الأول بمجلس الدولة مسعود عبيد)