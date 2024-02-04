  • Alwasat News
Atwasat

تكالة وأعضاء بمجلس الدولة يتفقدون المواقع المتضررة من المياه الجوفية في زليتن

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 04 فبراير 2024, 01:34 مساء
تكالة وأعضاء بمجلس الدولة يتفقدون المواقع المتضررة من المياه الجوفية في زليتن
من اجتماع أعضاء بمجلس الدولة مع مسؤولين في بلدية زليتن لمناقشة مشكلة المياه الجوفية، 3 يناير 2024 (صفحة النائب الأول بمجلس الدولة مسعود عبيد)
WTV_Frequency

قال النائب الأول بالمجلس الأعلى للدولة مسعود عبيد إنه شارك رفقة رئيس المجلس محمد تكالة في تفقد المواقع المتضررة من ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن.

وأوضح عبيد عبر صفحته بموقع «فيسبوك» اليوم الأحد أن الزيارة شارك فيها المقرر بمجلس الدولة بلقاسم دبرز، وأعضاء مجلس الدولة في لجنة «أزمة الكارثة البيئية ببلدية زليتن»، وأعضاء من لجنة الخدمات بالمجلس.

لقاء مع عميد زليتن وأعضاء المجلس البلدي
كما شارك في الزيارة كذلك ووزير الحكم المحلى في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بدر الدين التومي  ومدير مركز مكافحة الأمراض حيدر السايح، والتقى الجميع مع عميد بلدية زليتن مفتاح احمادى وأعضاء المجلس البلدى ومخاتير المحلات بالبلدية.

- كارثة المياه الجوفية في زليتن حائرة بين «الحكومتين»
- التومي يتفقد مناطق متضررة من المياه الجوفية في زليتن.. ويعلن خطة من 3 مسارات لمواجهة الظاهرة
- حكومة حماد: إغلاق موقت لمياه النهر الصناعي عن زليتن

واستمع الوفد إلى عدد من المواطنين المتضررين من الكارثة، مع متابعة جميع الإجراءات التى اتخذها خبراء الفريق الإستشارى الدولى لتقييم الأضرار.

وأكد عبيد حرصه على «التصدى لأية مشكلات وأزمات تواجه المواطنين والتعامل مع الظروف الطارئة وإيجاد الحلول الهيكلية التى تضمن إنهاء هذه الأزمة ومنع تكرارها». 

من اجتماع أعضاء بمجلس الدولة مع مسؤولين في بلدية زليتن لمناقشة مشكلة المياه الجوفية، 3 يناير 2024 (صفحة النائب الأول بمجلس الدولة مسعود عبيد)
من اجتماع أعضاء بمجلس الدولة مع مسؤولين في بلدية زليتن لمناقشة مشكلة المياه الجوفية، 3 يناير 2024 (صفحة النائب الأول بمجلس الدولة مسعود عبيد)
من اجتماع أعضاء بمجلس الدولة مع مسؤولين في بلدية زليتن لمناقشة مشكلة المياه الجوفية، 3 يناير 2024 (صفحة النائب الأول بمجلس الدولة مسعود عبيد)
من اجتماع أعضاء بمجلس الدولة مع مسؤولين في بلدية زليتن لمناقشة مشكلة المياه الجوفية، 3 يناير 2024 (صفحة النائب الأول بمجلس الدولة مسعود عبيد)
تكالة وأعضاء بمجلس الدولة يتفقدون المواقع المتضررة من المياه الجوفية في زليتن
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«أونروا»: سكان غزة يموتون أمام أعين العالم

«أونروا»: سكان غزة يموتون أمام أعين العالم
جنوب أفريقيا يطيح بالرأس الأخضر ويعبر لنصف نهائي كأس الأمم

جنوب أفريقيا يطيح بالرأس الأخضر ويعبر لنصف نهائي كأس الأمم
شاهد: ساحل العاج تبلغ نصف النهائي بفوز قاتل على مالي

شاهد: ساحل العاج تبلغ نصف النهائي بفوز قاتل على مالي
إيران والأحجار الكريمة .. قصة حب قديمة

إيران والأحجار الكريمة .. قصة حب قديمة
«مرموط الأرصاد الجوية» الأميركي يتنبأ برييع مبكر

«مرموط الأرصاد الجوية» الأميركي يتنبأ برييع مبكر
خوذة الواقع الافتراضي من «آبل» بـ3500 دولار تدخل السوق الأميركية

خوذة الواقع الافتراضي من «آبل» بـ3500 دولار تدخل السوق الأميركية
جريدة فرنسية تستعرض أبعاد عودة السنوسي إلى طرابلس وتقترح الاستفتاء على مبادرته

جريدة فرنسية تستعرض أبعاد عودة السنوسي إلى طرابلس وتقترح الاستفتاء على مبادرته
«الإذاعة الفرنسية»: روسيا تعزز وجودها في منطقة الساحل عبر ليبيا و3 دول

«الإذاعة الفرنسية»: روسيا تعزز وجودها في منطقة الساحل عبر ليبيا و3 دول
«القسام» تعلن قتل 15 جنديًا إسرائيليًا من مسافة صفر غربي غزة

«القسام» تعلن قتل 15 جنديًا إسرائيليًا من مسافة صفر غربي غزة
شروط ساسة ليبيا تعرقل محاولات إنعاش «مبادرة باتيلي»

شروط ساسة ليبيا تعرقل محاولات إنعاش «مبادرة باتيلي»
دمشق: الاحتلال الأميركي لأراضينا لا يمكن أن يستمر

دمشق: الاحتلال الأميركي لأراضينا لا يمكن أن يستمر
ضربات على غرب العراق قرب الحدود مع سورية.. وبايدن: الرد الانتقامي متواصل (فيديو)

ضربات على غرب العراق قرب الحدود مع سورية.. وبايدن: الرد الانتقامي متواصل (فيديو)
الكونغو الديمقراطية تتأهل لنصف نهائي كأس أمم أفريقيا بفوزها على غينيا

الكونغو الديمقراطية تتأهل لنصف نهائي كأس أمم أفريقيا بفوزها على غينيا
تشافي هيرنانديز يتهم تليفزيون ريال مدريد بالتأثير على الحكام وتشويه الدوري الإسباني

تشافي هيرنانديز يتهم تليفزيون ريال مدريد بالتأثير على الحكام وتشويه الدوري ...
استقالة حاكمة المصرف المركزي التركي بعد «فضيحة» منح مزايا لعائلتها

استقالة حاكمة المصرف المركزي التركي بعد «فضيحة» منح مزايا لعائلتها
شاهد «في التسعين».. عادل الخمسي يطالب بتوقيع عقوبات صارمة على الأندية للتصدي للتجاوزات الجماهيرية

شاهد «في التسعين».. عادل الخمسي يطالب بتوقيع عقوبات صارمة على الأندية للتصدي ...
الكون تحتفي بالإبداع الليبي في القاهرة وتكرّم مؤسسة «الوسط» الإعلامية

الكون تحتفي بالإبداع الليبي في القاهرة وتكرّم مؤسسة «الوسط» الإعلامية
عبدالله مليطان يبذل جهدا مؤسسيا لجمع التراث الثقافي الليبي (حوار)

عبدالله مليطان يبذل جهدا مؤسسيا لجمع التراث الثقافي الليبي (حوار)
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«الأرصاد»: سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على الساحل الليبي
«الأرصاد»: سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على الساحل الليبي
النيابة تحقق مع 10 متهمين في واقعة قتل وافدين بطرابلس.. أحدهم مالك مخزن حقن فاسدة
النيابة تحقق مع 10 متهمين في واقعة قتل وافدين بطرابلس.. أحدهم ...
حكومة الدبيبة: تحصيل 1.4 مليار دينار إيرادات نفطية عن شهر يناير
حكومة الدبيبة: تحصيل 1.4 مليار دينار إيرادات نفطية عن شهر يناير
وفاة سيدة بحادث سير مروع في طرابلس
وفاة سيدة بحادث سير مروع في طرابلس
كارثة المياه الجوفية في زليتن حائرة بين «الحكومتين»
كارثة المياه الجوفية في زليتن حائرة بين «الحكومتين»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جيولوجيون يوضحون سبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن
جيولوجيون يوضحون سبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن...
بالصور: مهلة 72 ساعة لعدد من المحلات والعقارات بوسط طرابلس
بالصور: مهلة 72 ساعة لعدد من المحلات والعقارات بوسط طرابلس...
رابط وطريقة التسجيل.. «المركزي» يطلق منصة حجز العملة الأجنبية للأفراد
رابط وطريقة التسجيل.. «المركزي» يطلق منصة حجز العملة ......
4 آلاف دولار حد أقصى.. «المركزي» ينشر ضوابط شراء النقد الأجنبي للأغراض الشخصية
4 آلاف دولار حد أقصى.. «المركزي» ينشر ضوابط شراء النقد ......
تراجع جماعي للعملات الدولية مقابل الدينار الليبي بالسوق الموازية (الخميس 25 يناير 2024)
تراجع جماعي للعملات الدولية مقابل الدينار الليبي بالسوق ......
المزيد
سفيرا فرنسا والاتحاد الأوروبي يحضران ختام برنامج دمج حاملي السلاح في سوق العمل
سفيرا فرنسا والاتحاد الأوروبي يحضران ختام برنامج دمج حاملي ......
تكالة وأعضاء بمجلس الدولة يتفقدون المواقع المتضررة من المياه الجوفية في زليتن
تكالة وأعضاء بمجلس الدولة يتفقدون المواقع المتضررة من المياه......
مديرية أمن طرابلس تكشف تفاصيل ابتزاز شاب لفتاة.. هددها بنشر الصور بعد فسخ الخطوبة
مديرية أمن طرابلس تكشف تفاصيل ابتزاز شاب لفتاة.. هددها بنشر ......
كارثة المياه الجوفية في زليتن حائرة بين «الحكومتين»
كارثة المياه الجوفية في زليتن حائرة بين «الحكومتين»...
وفاة سيدة بحادث سير مروع في طرابلس
وفاة سيدة بحادث سير مروع في طرابلس...
المزيد