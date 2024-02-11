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لجنة الصداقة «الليبية - التركية» بمجلس الدولة تناقش نتائج زيارة فيدان إلى طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 11 فبراير 2024, 06:58 مساء
لجنة الصداقة «الليبية - التركية» بمجلس الدولة تناقش نتائج زيارة فيدان إلى طرابلس
اجتماع لجنة الصداقة الليبية - التركية، الأحد 11 فبراير 2024. (المجلس الأعلى للدولة)
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عقدت لجنة الصداقة «الليبية - التركية» بالمجلس الأعلى للدولة برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس عمر خالد العبيدي، اليوم الأحد، اجتماعًا خُصِّص لمناقشة نتائج زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى طرابلس في السابع من فبراير الجاري.

وشارك في الاجتماع الذي عُقِد بمقر المجلس الأعلى للدولة كل من أعضاء لجنة الصداقة «الليبية - التركية» أحمد همومة وإبراهيم بوشعالة، وزينب شتي، وكامل الجطلاوي، ومحمد التومي، بحسب ما نشره المكتب الإعلامي للمجلس عبر صفحته على «فيسبوك».

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وقال المكتب الإعلامي إن المجتمعين ناقشوا «نتائج زيارة الوفد التركي برئاسة وزير الخارجية هاكان فيدان، والعلاقات الليبية - التركية وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين».

زيارة وزير الخارجية التركي إلى طرابلس
وزار وزير الخارجية التركي هاكان فيدان طرابلس الأربعاء، الماضي للقاء رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وعضو المجلس عبدالله اللافي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة.

وناقش فيدان مع محاوريه في طرابلس العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين ليبيا وتركيا، وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى عدد من الملفات السياسية والاقتصادية المحلية والإقليمية.

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