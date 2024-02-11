الصور يطلع على معوقات عمل إدارة إنفاذ القانون...

استمع النائب العام المستشار الصديق الصور، اليوم الأحد، لشروح وملاحظات من مدير إدارة إنفاذ القانون للعمليات الأمنية التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، اللواء عبدالحكيم الخيتوني، عن سير العمل والصعوبات التي تواجه الإدارة، وفق بيان صادر عن الإدارة.
وبحث الاجتماع «تنفيذ إدارة إنفاذ القانون التعليمات التي يصدرها مكتب النائب العام في عديد القضايا الأمنية، والتعاون مع النيابات العامة المختصة».
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مهام إدارة إنفاذ القانون
واستعرض «الاجتماع ما أنجز من مهام من قِبل إدارة إنفاذ القانون، سواء في القضايا المتعلقة باسترجاع الأراضي والممتلكات العامة والخاصة أو ضبط المطلوبين لدى النيابات العامة على ذمم قضايا جنائية». وأبدى النائب العام «استعداده لحلحلة هذه الصعوبات بما يضمن تحقيق المصلحة العامة في إنفاذ القانون، وفرض سلطة الدولة، وإحقاق الحق، ورد المظالم وفق القوانين والتشريعات النافذة».
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