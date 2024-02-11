الصور يطلع على معوقات عمل إدارة إنفاذ القانون

القاهرة - بوابة الوسط

استمع النائب العام المستشار الصديق الصور، اليوم الأحد، لشروح وملاحظات من مدير إدارة إنفاذ القانون للعمليات الأمنية التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، اللواء عبدالحكيم الخيتوني، عن سير العمل والصعوبات التي تواجه الإدارة، وفق بيان صادر عن الإدارة.

وبحث الاجتماع «تنفيذ إدارة إنفاذ القانون التعليمات التي يصدرها مكتب النائب العام في عديد القضايا الأمنية، والتعاون مع النيابات العامة المختصة».

«مجلس الدولة»: تكالة والصور يبحثان ملف استقلال القضاء