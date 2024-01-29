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«مجلس الدولة»: تكالة والصور يبحثان ملف استقلال القضاء

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 29 يناير 2024, 08:25 مساء
«مجلس الدولة»: تكالة والصور يبحثان ملف استقلال القضاء
رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة يزور النائب العام الصديق الصور في مكتبه بطرابلس، الإثنين 29 يناير 2024 (المكتب الإعلامي لمجلس الدولة)
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ناقش رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة والنائب العام المستشار الصديق الصور ملف استقلال السلطة القضائية ودورها في مكافحة الجريمة، بحسب بيان نشره المكتب الإعلامي للمجلس على «فيسبوك».

وأوضح البيان أن تكالة زار النائب العام بمكتبه في طرابلس، واطلع على جهود مكتب النائب العام لمكافحة الجريمة، لافتًا إلى أن الحوار دار حول أهمية استقلال القضاء ودوره في المحافظة على الأمن والاستقرار وترسيخ العدالة ومكافحة الجريمة.

وأضاف المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أن تكالة والصور أكدا أهمية دور السلطة القضائية في المحافظة على التوازن ووحدة البلاد في ظل الانقسام الذي تشهده أغلب مؤسسات الدولة.

- مجلس الدولة يؤكد ضرورة إبعاد «الأعلى للقضاء» عن التجاذبات السياسية

وفي الرابع من يناير الجاري، أكد مجلس الدولة ضرورة إبعاد المجلس الأعلى للقضاء عن التجاذبات السياسية التي من شأنها عرقلة عمل المؤسسة، والتركيز على العمل القضائي في كل مجالاته، وبذل المزيد من الجهد من أجل خلق مناخ ملائم لأعضاء الهيئات القضائية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع النائب الثاني لرئيس المجلس عمر العبيدي، وقتها، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار مفتاح القوي، في مقر المجلس الأعلى للقضاء بطرابلس.

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