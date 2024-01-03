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مجلس الدولة يؤكد ضرورة إبعاد «الأعلى للقضاء» عن التجاذبات السياسية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 03 يناير 2024, 07:39 مساء
مجلس الدولة يؤكد ضرورة إبعاد «الأعلى للقضاء» عن التجاذبات السياسية
وفد من مجلس الدولة يزور المجلس الأعلى للقضاء في العاصمة طرابلس، الأربعاء 3 يناير 2024 (المكتب الإعلامي مجلس الدولة)
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أكد المجلس الأعلى للدولة ضرورة إبعاد المجلس الأعلى للقضاء عن التجاذبات السياسية التي من شأنها عرقلة عمل المؤسسة، والتركيز على العمل القضائي في كل مجالاته، وبذل المزيد من الجهد من أجل خلق مناخ ملائم لأعضاء الهيئات القضائية.

جاء ذلك خلال لقاء النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة عمر العبيدي، رفقة عضوة المجلس أمينة المحجوب، اليوم الأربعاء، رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار مفتاح القوي، في مقر المجلس الأعلى للقضاء بطرابلس.

وقدم وفد مجلس الدولة التهنئة للمستشار مفتاح القوي لمناسبة تسميته رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء، بحسب بيان نشرته صفحة المكتب الإعلامي لمجلس الدولة على «فيسبوك».

- أعضاء «الأعلى للقضاء» يؤدون اليمين القانونية أمام رئيس المجلس

وأكد العبيدي دعم المجلس الأعلى للدولة المؤسسات القضائية، للقيام بدورها المناط بها من أجل تعزيز حرية وحقوق الإنسان، الذي لا يتحقق إلا بوجود جهاز قضائي موحد.

وفي 13 ديسمبر المنقضي، صوت مجلس النواب بـ«الإجماع» على تعديل بعض أحكام قانون القضاء، وتسمية مفتاح محمد إبراهيم عبدالقوي رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء.

وفي 19 من الشهر نفسه، أدى أعضاء المجلس اليمين القانونية أمام المستشار مفتاح محمد القوي، ونائب الرئيس النائب العام المستشار الصديق الصور.

وفد من مجلس الدولة يزور المجلس الأعلى للقضاء في العاصمة طرابلس، الأربعاء 3 يناير 2024 (المكتب الإعلامي مجلس الدولة)
وفد من مجلس الدولة يزور المجلس الأعلى للقضاء في العاصمة طرابلس، الأربعاء 3 يناير 2024 (المكتب الإعلامي مجلس الدولة)
وفد من مجلس الدولة يزور المجلس الأعلى للقضاء في العاصمة طرابلس، الأربعاء 3 يناير 2024 (المكتب الإعلامي مجلس الدولة)
وفد من مجلس الدولة يزور المجلس الأعلى للقضاء في العاصمة طرابلس، الأربعاء 3 يناير 2024 (المكتب الإعلامي مجلس الدولة)
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