الدولار يرتفع أمام الدينار في السوق الموازية (الأحد 11 فبراير 2024)

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الموازية، اليوم الأحد، إلى 6.84 دينار من 6.79 دينار المسجل في ختام تعاملات أمس السبت.

كما ارتفع سعر صرف اليورو إلى 7.30 دينار، بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 8.50 دينار، وفق تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي.

واستقرت الليرة التركية عند 0.22 دينار، والدينار التونسي عند 2.10 دينار ليبي، في وقت ارتفع فيه سعر كسر الذهب «عيار 18» إلى 317 دينارا من 316 دينارا للغرام الواحد.

استقرار الدولار في البنوك

وفي السوق الرسمية، استقر متوسط سعر صرف العملة الأميركية أمام نظيرتها الليبية عند 4.83 دينار للدولار الواحد.

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وحسب جدول أسعار الصرف المعلن من مصرف ليبيا المركزي، ارتفع سعر الجنيه الإسترليني إلى 6.11 دينار من 6.10 دينار المسجل في تعاملات الخميس الماضي.

بينما استقر متوسط سعر صرف اليورو عند 5.21 دينار، وكذلك الليرة التركية عند 0.15 دينار.

أما فيما يخص العملات العربية، فقد ارتفع متوسط سعر صرف الريال السعودي، اليوم الأحد، إلى 1.29 دينار مقارنة بـ1.28 دينار يوم الخميس. واستقر الدرهم الإماراتي عند 1.31 دينار، وكذلك الدينار التونسي عند 1.54 دينار ليبي.