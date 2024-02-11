أسعار العملات الأجنبية أمام الدينار في السوق الرسمية (الأحد 11 فبراير 2024)

القاهرة - بوابة الوسط

استقر متوسط سعر صرف العملة الأميركية أمام نظيرتها الليبية في السوق الرسمية، اليوم الأحد، عند 4.83 دينار للدولار الواحد.

وحسب جدول أسعار الصرف المعلن من مصرف ليبيا المركزي، ارتفع سعر الجنيه الإسترليني إلى 6.11 دينار من 6.10 دينار المسجل في تعاملات الخميس الماضي.

بينما استقر متوسط سعر صرف اليورو عند 5.21 دينار، وكذلك الليرة التركية عند 0.15 دينار.

أسعار صرف بعض العملات العربية أمام الدينار

أما فيما يخص العملات العربية، فارتفع متوسط سعر صرف الريال السعودي، اليوم الأحد، إلى 1.29 دينار مقارنة بـ1.28 دينار يوم الخميس. واستقر الدرهم الإماراتي عند 1.31 دينار، وكذلك الدينار التونسي الذي سجل 1.54 دينار ليبي.

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وفي السوق الموازية، قفز سعر الدولار في تعاملات أمس السبت إلى 6.78 دينار مقابل 6.51 دينار يوم الخميس. كما ارتفع سعر اليورو إلى 7.25 دينار من 7.02 دينار، والجنيه الإسترليني إلى 8.40 دينار من 8 دنانير الخميس.

وارتفع أيضا سعر الدينار التونسي إلى 2.10 من 1.95 دينار ليبي، والليرة التركية إلى 0.22 دينار من 0.20 دينار.