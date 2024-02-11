صيانة هبوط أرضي بشبكة المياه في زناتة بطرابلس (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت الشركة العامة للمياه البدء في صيانة شبكة المياه الرئيسية في منطقة زناتة بمدينة طرابلس، قطر 600 مللي وقطر 200 مللي، صباح اليوم الأحد، وذلك نتيجة هبوط بالمنطقة.

وأضافت الشركة أنها لا تزال مستمرة في العمل على صيانة شبكة الإمداد المائي، نظرا لتهالك الشبكة. ويشارك في هذه الأعمال وحدة الشبكات المياه، ومركز خدمات عين زارة، وقسم النقل والصيانة بالشركة.

- بالصور: استئناف أعمال شفط المياه والردم في زليتن

- القطراني يبحث مع مسؤولي شركة إيطالية حل مشكلة ارتفاع المياه الجوفية في زليتن

- لجنة الأزمات في زليتن تبحث تحديد أماكن لمستشفى ميداني

بينما قالت مديرية أمن طرابلس إنها تتعاون لحل مشكلة الهبوط الحاصل، وصيانة خط المياه قطر 600 بمنطقة زناتة القديمة.

من أعمال صيانة الهبوط الأرضي في منطقة زناتة (مديرية أمن طرابلس)

من أعمال صيانة الهبوط الأرضي في منطقة زناتة (الشركة العامة للمياه والصرف الصحي)