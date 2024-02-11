لجنة الأزمات في زليتن تبحث تحديد أماكن لمستشفى ميداني

القاهرة - بوابة الوسط

عقدت لجنة الأزمات والطوارئ في بلدية زليتن اجتماعا، لمناقشة الوضع البيئي والصحي في المدينة بالتزامن مع ارتفاع منسوب المياه الجوفية، بينما جرت مناقشة إمكان وضع أماكن لمستشفى ميداني بالبلدية.

واجتمع رئيس لجنة الأزمات والطوارئ، مساء أمس السبت، مع مديري المراكز الصحية والرصد والإصحاح البيئي وجهاز الطب والطوارئ والدعم، لمتابعة ملف الصحة بالبلدية.

نقاش حول احتياجات المراكز الصحية في زليتن

وبحث المجتمعون آلية رصد وجمع البيانات، والوقوف على احتياجات المراكز الصحية، وكيفية تخصيص ووضع أماكن لمستشفى ميداني وطب الطوارئ بالبلدية، وفق بيان صادر عن البلدية.

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وأكد حضور الاجتماع تكثيف الجهود من أجل تذليل الصعاب، وتوفير المتطلبات، والتعامل مع لجنة الأزمة كل حسب اختصاصه.

من اجتماع لجنة الأزمات والطوارئ في زليتن، 10 فبراير 2024 (بلدية زليتن)