  • Alwasat News
Atwasat

استمرار شفط المياه وتنظيف تجمعات الأمطار في زليتن (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 11 فبراير 2024, 01:24 صباحا
استمرار شفط المياه وتنظيف تجمعات الأمطار في زليتن (فيديو)
من أعمال تنظيف تجمعات مياه الأمطار في زليت، السبت 10 فبراير 2024 (صفحة البلدية على فيسبوك)
WTV_Frequency

تواصل شركة المياه والصرف الصحي أعمال شفط المياه الجوفية وتنظيف تجمع مياه الأمطار في عدة مناطق ببلدية زليتين.

وأعلنت بلدية زليتن، عبر صفحتها على «فيسبوك»، استمرار شركة المياه والصرف الصحي في أعمال شفط المياه الناتجة من ارتفاع منسوب المياه الجوفية من منازل المواطنين في مناطق الرماية والمنطرحة والنشيع.

تشارك في أعمال الشفط فرقة الطوارئ بمكتب خدمات زليتن التابع لإدارة التشغيل والصيانة المنطقة الوسطي، والإدارة المساندة من منطقة الجبل الغربي ومنطقة طرابلس، والإدارة العامة للأشغال والطوارئ في الشركة.

- القطراني يبحث مع مسؤولي شركة إيطالية حل مشكلة ارتفاع المياه الجوفية في زليتن
- بلدية زليتن: بدء تنفيذ «حل عاجل» لخفض منسوب المياه الجوفية

تنظيف حوض تجميع مياه الأمطار بمحلة البازة
في سياق متصل، أكدت البلدية بمواصلة تنظيف حوض تجميع مياه الأمطار بمحلة البازة من قبل الشركات المكلفة من المؤسسة الوطنية للنفط، وهي مجموعة «وهيبة القابضة»، ومجموعة «المقلة القابضة» بالتنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي.

يذكر أن شركة مليتة للنفط والغاز أرسلت مضخات للمساعدة في شفط المياه تقدر سعتها بحولي 75 ألف برميل خلال 6 ساعات، أي ما يعادل 12 ألف برميل في الساعة.

والأربعاء الماضي، أعلنت بلدية زليتن بدء تنفيذ مسارات وقنوات لصرف المياه الجوفية من المناطق المتضررة من ارتفاع منسوبها وصولا إلى الطريق الساحلي.

وتعاني زليتن من ارتفاع منسوب المياه الجوفية إلى حد دفع مدير مكتب الإصحاح البيئي في البلدية محمد أبوقميزة لوصف الوضع بـ«الكارثة البيئية»، فيما أخفقت الجهود حتى اللحظة في خفض منسوب المياه.

من أعمال تنظيف تجمعات مياه الأمطار في زليت، السبت 10 فبراير 2024 (صفحة البلدية على فيسبوك)
من أعمال تنظيف تجمعات مياه الأمطار في زليت، السبت 10 فبراير 2024 (صفحة البلدية على فيسبوك)
من أعمال تنظيف تجمعات مياه الأمطار في زليت، السبت 10 فبراير 2024 (صفحة البلدية على فيسبوك)
من أعمال تنظيف تجمعات مياه الأمطار في زليت، السبت 10 فبراير 2024 (صفحة البلدية على فيسبوك)
من أعمال شفط المياه الجوفية في زليت، السبت 10 فبراير 2024 (صفحة البلدية على فيسبوك)
من أعمال شفط المياه الجوفية في زليت، السبت 10 فبراير 2024 (صفحة البلدية على فيسبوك)
من أعمال تنظيف تجمعات مياه الأمطار في زليت، السبت 10 فبراير 2024 (صفحة البلدية على فيسبوك)
من أعمال تنظيف تجمعات مياه الأمطار في زليت، السبت 10 فبراير 2024 (صفحة البلدية على فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ريال مدريد يقسو على جيرونا ويحسم الصراع معه على صدارة «الليغا»

ريال مدريد يقسو على جيرونا ويحسم الصراع معه على صدارة «الليغا»
محمد بكرة يفوز بالميدالية الذهبية في بطولة تونس للتجديف

محمد بكرة يفوز بالميدالية الذهبية في بطولة تونس للتجديف
مأساة دارفور.. معارك الجيش السوداني و«الدعم السريع» تعيد ذكريات مريرة

مأساة دارفور.. معارك الجيش السوداني و«الدعم السريع» تعيد ذكريات مريرة
الاتحاد المصراتي يفوز على أبوسليم في «دورينا»

الاتحاد المصراتي يفوز على أبوسليم في «دورينا»
«الأورومتوسطي»: إسرائيل قتلت 1864 فلسطينيًّا من بينهم 690 طفلة منذ قرار «محكمة العدل»

«الأورومتوسطي»: إسرائيل قتلت 1864 فلسطينيًّا من بينهم 690 طفلة منذ قرار «محكمة ...
رئيسة مجموعة الأزمات الدولية تحذر من «سوء تقدير كبير» في الشرق الأوسط

رئيسة مجموعة الأزمات الدولية تحذر من «سوء تقدير كبير» في الشرق الأوسط
«مطعم الحب».. مبادرة لتوفير الطعام لمشردي تونس في ظل الأزمة الاقتصادية

«مطعم الحب».. مبادرة لتوفير الطعام لمشردي تونس في ظل الأزمة الاقتصادية
شاهد.. اعتداء على حكم مباراة النصر والأخضر مصطفى الدرسي

شاهد.. اعتداء على حكم مباراة النصر والأخضر مصطفى الدرسي
محققة أممية: «إسرائيل» تنتهك أوامر «العدل الدولية» بشأن حماية المدنيين في غزة

محققة أممية: «إسرائيل» تنتهك أوامر «العدل الدولية» بشأن حماية المدنيين في غزة
كاريكاتير حليم - ماراثون الأزمات!

كاريكاتير حليم - ماراثون الأزمات!
مسؤول بشركة النقل البحري لـ«الوسط»: مصير التواتي مجهول.. ونعيش حالة فوضى بعد خطفه

مسؤول بشركة النقل البحري لـ«الوسط»: مصير التواتي مجهول.. ونعيش حالة فوضى بعد ...
غزة.. العثور على الطفلة هند وطاقم إنقاذها شهداء بعد 12 يومًا من اختفائهم

غزة.. العثور على الطفلة هند وطاقم إنقاذها شهداء بعد 12 يومًا من اختفائهم
ترامب يسخر من صحة بايدن العقلية: لا أعتقد أنه يعلم أنه على قيد الحياة

ترامب يسخر من صحة بايدن العقلية: لا أعتقد أنه يعلم أنه على قيد الحياة
ليبيون يعانون مع ارتفاع أسعار السلع.. وخبراء يبيّنون السبب

ليبيون يعانون مع ارتفاع أسعار السلع.. وخبراء يبيّنون السبب
سبورتينغ براغا يعلن انتقال المعتصم المصراتي لبشكتاش التركي مقابل 12 مليون يورو

سبورتينغ براغا يعلن انتقال المعتصم المصراتي لبشكتاش التركي مقابل 12 مليون يورو
محكمة إسبانية تغرم برشلونة 23 مليون يورو بتهمة الاحتيال

محكمة إسبانية تغرم برشلونة 23 مليون يورو بتهمة الاحتيال
إلغاء مباراة للأرجنتين في الصين بسبب الغضب من ميسي

إلغاء مباراة للأرجنتين في الصين بسبب الغضب من ميسي
اليوم.. صراع عربي ساخن بين الأردن وقطر على اقتناص لقب كأس آسيا

اليوم.. صراع عربي ساخن بين الأردن وقطر على اقتناص لقب كأس آسيا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
شاهد في «وسط الخبر»: ليبيا والاستقرار.. رؤى وجدل وواقع متردٍّ
شاهد في «وسط الخبر»: ليبيا والاستقرار.. رؤى وجدل وواقع متردٍّ
حبس موظف بفرع مصرف الجمهورية في ترهونة بتهمة الاختلاس
حبس موظف بفرع مصرف الجمهورية في ترهونة بتهمة الاختلاس
شاهد في «هذا المساء»: تهريب ومقايضة النفط.. بوابات فساد مستمرة؟
شاهد في «هذا المساء»: تهريب ومقايضة النفط.. بوابات فساد مستمرة؟
ضبط مهرب و60 مهاجرًا غير نظامي في صبراتة
ضبط مهرب و60 مهاجرًا غير نظامي في صبراتة
ضبط تاجر مخدرات بمنطقة السرتي في بنغازي
ضبط تاجر مخدرات بمنطقة السرتي في بنغازي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رابط وطريقة التسجيل.. «المركزي» يطلق منصة حجز العملة الأجنبية للأفراد
رابط وطريقة التسجيل.. «المركزي» يطلق منصة حجز العملة ......
4 آلاف دولار حد أقصى.. «المركزي» ينشر ضوابط شراء النقد الأجنبي للأغراض الشخصية
4 آلاف دولار حد أقصى.. «المركزي» ينشر ضوابط شراء النقد ......
تراجع جماعي للعملات الدولية مقابل الدينار الليبي بالسوق الموازية (الخميس 25 يناير 2024)
تراجع جماعي للعملات الدولية مقابل الدينار الليبي بالسوق ......
بئر الغنم تناشد إنقاذها من طوفان المياه الجوفية
بئر الغنم تناشد إنقاذها من طوفان المياه الجوفية...
بعد إعلان المركزي.. تراجع كبير في أسعار العملات الدولية بالسوق الموازية
بعد إعلان المركزي.. تراجع كبير في أسعار العملات الدولية ......
المزيد
تقلبات جوية على أغلب مناطق ليبيا اليوم
تقلبات جوية على أغلب مناطق ليبيا اليوم...
استمرار شفط المياه وتنظيف تجمعات الأمطار في زليتن (فيديو)
استمرار شفط المياه وتنظيف تجمعات الأمطار في زليتن (فيديو)...
يستثنيه من الرقابة وديوان المحاسبة.. «النواب» يكلف نجل حفتر مديرًا لصندوق الإنماء
يستثنيه من الرقابة وديوان المحاسبة.. «النواب» يكلف نجل حفتر ......
ضبط تاجر مخدرات بمنطقة السرتي في بنغازي
ضبط تاجر مخدرات بمنطقة السرتي في بنغازي...
ضبط مهرب و60 مهاجرًا غير نظامي في صبراتة
ضبط مهرب و60 مهاجرًا غير نظامي في صبراتة...
المزيد