استمرار شفط المياه وتنظيف تجمعات الأمطار في زليتن (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

تواصل شركة المياه والصرف الصحي أعمال شفط المياه الجوفية وتنظيف تجمع مياه الأمطار في عدة مناطق ببلدية زليتين.

وأعلنت بلدية زليتن، عبر صفحتها على «فيسبوك»، استمرار شركة المياه والصرف الصحي في أعمال شفط المياه الناتجة من ارتفاع منسوب المياه الجوفية من منازل المواطنين في مناطق الرماية والمنطرحة والنشيع.

تشارك في أعمال الشفط فرقة الطوارئ بمكتب خدمات زليتن التابع لإدارة التشغيل والصيانة المنطقة الوسطي، والإدارة المساندة من منطقة الجبل الغربي ومنطقة طرابلس، والإدارة العامة للأشغال والطوارئ في الشركة.

- القطراني يبحث مع مسؤولي شركة إيطالية حل مشكلة ارتفاع المياه الجوفية في زليتن

- بلدية زليتن: بدء تنفيذ «حل عاجل» لخفض منسوب المياه الجوفية

تنظيف حوض تجميع مياه الأمطار بمحلة البازة

في سياق متصل، أكدت البلدية بمواصلة تنظيف حوض تجميع مياه الأمطار بمحلة البازة من قبل الشركات المكلفة من المؤسسة الوطنية للنفط، وهي مجموعة «وهيبة القابضة»، ومجموعة «المقلة القابضة» بالتنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي.

يذكر أن شركة مليتة للنفط والغاز أرسلت مضخات للمساعدة في شفط المياه تقدر سعتها بحولي 75 ألف برميل خلال 6 ساعات، أي ما يعادل 12 ألف برميل في الساعة.

والأربعاء الماضي، أعلنت بلدية زليتن بدء تنفيذ مسارات وقنوات لصرف المياه الجوفية من المناطق المتضررة من ارتفاع منسوبها وصولا إلى الطريق الساحلي.

وتعاني زليتن من ارتفاع منسوب المياه الجوفية إلى حد دفع مدير مكتب الإصحاح البيئي في البلدية محمد أبوقميزة لوصف الوضع بـ«الكارثة البيئية»، فيما أخفقت الجهود حتى اللحظة في خفض منسوب المياه.

من أعمال تنظيف تجمعات مياه الأمطار في زليت، السبت 10 فبراير 2024 (صفحة البلدية على فيسبوك)

من أعمال تنظيف تجمعات مياه الأمطار في زليت، السبت 10 فبراير 2024 (صفحة البلدية على فيسبوك)

من أعمال شفط المياه الجوفية في زليت، السبت 10 فبراير 2024 (صفحة البلدية على فيسبوك)

من أعمال تنظيف تجمعات مياه الأمطار في زليت، السبت 10 فبراير 2024 (صفحة البلدية على فيسبوك)