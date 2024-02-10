القطراني يبحث مع مسؤولي شركة إيطالية حل مشكلة ارتفاع المياه الجوفية في زليتن

القاهرة - بوابة الوسط

اجتمع وزير الزراعة والثروة الحيوانية في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» حسين القطراني مع مسؤولي شركة «سكوفا» الإيطالية، لمناقشة دور الشركة في معالجة ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في مدينة زليتن.

جرى اللقاء في العاصمة التونسية على هامش فعاليات منتدى البحر الأبيض المتوسط، حسبما أكدت الوزارة في بيان، الجمعة.

زيارة من مسؤولي الشركة الإيطالية إلى زليتن

وقال البيان إن الشركة الإيطالية رائدة في مجال تقنيات المياه ومحطات الضخ والتصريف، مشيرا إلى زيارة مسؤوليها لزليتن خلال الفترة الماضية للوقوف على ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية.

وقدم الرئيس التقني للشركة شرحاً لما تم من إجراءات بعد زيارة زليتن، وما جرى بحثه من دراسات أولية ومقترحات توصل إليها المختصون بالشركة لحل المشكلة.

من جانبه، شدد القطراني على ضرورة تقديم تصور من الشركة الإيطالية بصورة عاجلة إلى عميد بلدية زليتن، ليتمكن من تجميع التصورات ودراستها من قبل فريق المستشارين المكلف لإعداد الحلول العاجلة.

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أهمية متابعة تقرير الشركة الإيطالية مع مسؤولي بلدية زليتن

وأضاف القطراني أنه «سيتم متابعة التقرير المقدم من الشركة مع من يعنيهم الأمر بالبلدية وصولا إلى تحقيق ما نسعى إليه جميعا من غايات تستهدف المعالجات العاجلة والآجلة».

إلى ذلك، اجتمع القطراني مع وزير الفلاحة التونسي عبدالمنعم بلعاتي وناقشا خلق المبادرات لانطلاق البرامج المشتركة في المجالات الزراعية والحيوانية والمياه واستخداماتها.

وجرى الاتفاق على البدء الفوري بتشكيل فريق ليبي تونسي مشترك يضم عددا من المختصين بالوزارتين لمباشرة التواصل بكل الطرق المتاحة، مع تقديم مقترحاتها بأسرع وقت لدراستها وإقرارها.

القطراني في لقاء مع مسؤولين تونسيين على هامش منتدى البحر المتوسط في تونس (وزارة الزراعة بحكومة الدبيبة)

القطراني في لقاء مع مسؤولين تونسيين على هامش منتدى البحر المتوسط في تونس (وزارة الزراعة بحكومة الدبيبة)