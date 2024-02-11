بالصور: استئناف أعمال شفط المياه والردم في زليتن

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة لخدمات للنظافة بمصراتة استئناف أعمال الشفط والردم في مناطق بلدية زليتن المتضررة.

وقالت الشركة، في بيان صحفي، إنها عادت لتقديم كل الخدمات اللازمة والضرورية في المناطق المتضررة، بعد ثلاثة أيام قضتها الشركة في صيانة الآليات والمعدات.

ارتفاع منسوب المياه في زليتن

وتعاني زليتن ارتفاع منسوب المياه الجوفية إلى حد دفع مدير مكتب الإصحاح البيئي في البلدية، محمد أبوقميزة، لوصف الوضع بـ«الكارثة البيئية»، بينما أخفقت الجهود حتى اللحظة في خفض منسوب تلك المياه. فيما تواصل شركة المياه والصرف الصحي أعمال شفط المياه الجوفية، وتنظيف تجمع مياه الأمطار في عدة مناطق بالبلدية.

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وأعلنت بلدية زليتن السبت استمرار شركة المياه والصرف الصحي في أعمال شفط المياه من منازل المواطنين في مناطق الرماية والمنطرحة والنشيع.

من أعمال شفط المياه والردم في زليتن، 11 فبراير 2024 (الشركة العامة لخدمات النظافة)

من أعمال شفط المياه والردم في زليتن، 11 فبراير 2024 (الشركة العامة لخدمات النظافة)

من أعمال شفط المياه والردم في زليتن، 11 فبراير 2024 (الشركة العامة لخدمات النظافة)

من أعمال شفط المياه والردم في زليتن، 11 فبراير 2024 (الشركة العامة لخدمات النظافة)

من أعمال شفط المياه والردم في زليتن، 11 فبراير 2024 (الشركة العامة لخدمات النظافة)