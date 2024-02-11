ضبط أكثر من 1500 مهاجر غير نظامي في بنغازي خلال يناير

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز «مكافحة الهجرة غير الشرعية» - فرع بنغازي، اليوم السبت، ضبط 1507 مهاجرين غير نظاميين خلال يناير الماضي.

وقال الجهاز إنه، بعد إجراء التحاليل الطبية داخل الفرع، تبين وجود 52 مصابا من المهاجرين بأمراض معدية، بينما جرى تصحيح أوضاع 1455 مهاجرا بإصدار بطاقات حصر أمني معلوماتي لهم.

«مكافحة الهجرة غير الشرعية» في بنغازي يقوم بتصحيح الأوضاع والترحيل

كذلك قامت وحدة الإيواء في الفرع بتصحيح أوضاع 565 مهاجرا غير نظامي بإصدار بطاقات حصر أمني معلوماتي لهم.

- بينهم 14 امرأة.. تحرير 79 مهاجرا كانوا محتجزين في «زنازين» بسبها

- ضبط مهرب و60 مهاجرًا غير نظامي في صبراتة

- وفد أوروبي في «إيواء عين زارة»: عودة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية الحل الأمثل للمشكلة

أما وحدة الترحيل بالفرع فرحلت 898 مهاجرا غير نظامي من عشر جنسيات مختلفة عبر المنافذ الجوية والبرية، منهم 142 مصابا، و129 عليهم قيود أمنية.

مهاجرون جرى ضبطهم في بنغازي (جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية)

مهاجرون جرى ضبطهم في بنغازي (جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية)

مهاجرات جرى ضبطهن في بنغازي (جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية)