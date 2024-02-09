بينهم 14 امرأة..تحرير 79 مهاجرا كانوا محتجزين في «زنازين» بسبها

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الإدارة العامة للبحث الجنائي، اليوم الجمعة، ضبط تشكيل عصابي، مكون من رجلين وامرأتين، بحي عبدالكافي في مدينة سبها، بتهمة خطف مهاجرين غير نظاميين، واحتجازهم في زنازين، لطلب فدية مالية من ذويهم.

ونفذت قوات جهاز البحث الجنائي، المنتقلة من مدينة بنغازي والمكلفة بالعمل في مدينة سبها، عملية أمنية أسفرت عن ضبط التشكيل، وتحرير 79 مهاجرا مخطوفا، بينهم 14 امرأة، كانوا محتجزين لمدد متفاوتة داخل زنازين أنشأها التشكيل، وفق بيان صادر عن الإدارة.

- «الإعلام الحربي»: ضبط 1000 مهاجر في امساعد.. والعثور على مصنع للقوارب في بئر الأشهب

- تحرير 237 مهاجرا كانوا محتجزين بمزرعة في طبرق

وبيّنت التحريات أن التشكيل العصابي كان يستدرج المهاجرين الأفارقة في مدينة سبها بدعوى توفير عمل لهم، ثم يحتجزهم داخل زنازين، ويتصل بذويهم لطلب الفدية.

مهاجرون جرى تحريرهم من خاطفيهم في سبها، 9 فبراير 2024. (الإدارة العامة للبحث الجنائي)