تحرير 237 مهاجرا كانوا محتجزين بمزرعة في طبرق

القاهرة - بوابة الوسط

قال مراسل قناة الوسط «wtv» في طبرق، اليوم الأحد، إن الجهات الأمنية التابعة لمديرية الأمن في المدينة تمكنت من تحرير 237 مهاجرًا غير شرعي كانوا محتجزين بمزرعة في إحدى ضواحي المدينة الواقعة شرق ليبيا.

وأوضح مراسل قناة الوسط «wtv» في طبرق أن قوة فرض القانون وقسمي النجدة والبحث الجنائي بمديرية أمن طبرق داهموا مزرعة كانت تستخدم لاحتجاز مهاجرين غير شرعيين في المدينة وتمكنوا من تحرير 237 مهاجرًا غير شرعي من الجنسية المصرية والباكستانية بينهم أكثر من 10 أطفال دون سن الـ18.

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وشهدت مدينة طبرق ومساعد الحدودية والمناطق المجاورة لهما مطلع يونيو الماضي حملة أمنية موسعة استهدفت أوكار تهريب البشر والمخدرات، جرى خلالها ضبط مئات المهاجرين الذين كانت تحتجزهم وتأويهم عصابات لتهريب البشر استعدادًا لتمكينهم من السفر إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.

المهاجرون الذين جرى تحريرهم من مزرعة في طبرق، الأحد 2 يوليو 2023. (قناة الوسط)

المهاجرون الذين جرى تحريرهم من مزرعة في طبرق، الأحد 2 يوليو 2023. (قناة الوسط)

المهاجرون الذين جرى تحريرهم من مزرعة في طبرق، الأحد 2 يوليو 2023. (قناة الوسط)