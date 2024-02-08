بحث حلاً للمشكلة..وفد أوروبي في «إيواء عين زارة» لمهاجرين غير شرعيين

القاهرة - بوابة الوسط

زار وفد من المفوضية الأوروبية مركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين بمنطقة عين زارة في طرابلس، بحضور سفير بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، وممثل عن المنظمة الدولية للهجرة.

وأوضح بيان نشرته وزارة الداخلية على «فيسبوك» أن الوفد الأوروبي اطلع على جهود جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في إيواء وإعاشة المهاجرين، إلى حين استكمال إجراءات ترحيلهم طوعيًا إلى بلدانهم الأصلية، وفق معايير حقوق الإنسان.

واستمع الوفد الأوروبي إلى بعض المهاجرين غير الشرعيين الذين أكدوا «تلقيهم المعاملة الحسنة ومطالبتهم بتسريع إجراءات الترحيل الطوعي التي تشرف على تنفيذه المنظمة الدولية للهجرة»، وذلك للعودة إلى أوطانهم في أسرع وقت ممكن، بحسب بيان الداخلية.

- وفد أوروبي يزور ليبيا لبحث التعاون في مجال مكافحة الهجرة

وفد أوروبي: إعادة المهاجرين لبلدانهم الحل الأمثل لظاهرة الهجرة

ونقل البيان عن الوفد الأوروبي تأكيده أثناء الزيارة أن إعادة المهاجرين غير الشرعيين المتواجدين بمراكز الإيواء إلى بلدانهم الأصلية هو «الحل الأمثل لمعالجة هذه المشكلة».

وأمس الأربعاء، زار الوفد ميناء طرابلس لتفقد عمليات الإدارة العامة لأمن السواحل، وبحث سبل التعاون بين الطرفين.

وفي الخامس من ديسمبر الماضي، زار طرابلس أيضًا وفد فني من المحكمة الأوروبية لمراجعة حسابات صندوق الاتحاد الأوروبي الإنمائي للطوارئ من أجل أفريقيا، وذلك لتقييم الدعم المقدم إلى ليبيا في مجال مكافحة الهجرة.

وفد مفوضية المفوضية الأوروبية يزور مركز إيواء المهاجرين في عين زارة، الخميس 8 فبراير 2024 (وزارة الداخلية)

نزلاء في مركز إيواء المهاجرين عين زارة، الخميس 8 فبراير 2024 (وزارة الداخلية)

وفد مفوضية المفوضية الأوروبية يزور مركز إيواء المهاجرين في عين زارة، الخميس 8 فبراير 2024 (وزارة الداخلية)

نزلاء في مركز إيواء المهاجرين عين زارة، الخميس 8 فبراير 2024 (وزارة الداخلية)

وحدة صحية في مركز إيواء المهاجرين عين زارة، الخميس 8 فبراير 2024 (وزارة الداخلية)

نزلاء في مركز إيواء المهاجرين عين زارة، الخميس 8 فبراير 2024 (وزارة الداخلية)

نزلاء في مركز إيواء المهاجرين عين زارة، الخميس 8 فبراير 2024 (وزارة الداخلية)