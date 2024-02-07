وفد أوروبي يزور ليبيا لبحث التعاون في مجال مكافحة الهجرة

القاهرة - بوابة الوسط

وصل العاصمة طرابلس وفد من مفوضية الاتحاد الأوروبي، لبحث التعاون الدولي فيما يتعلق بملف مكافحة الهجرة غير الشرعية.

جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» على «فيسبوك» الثلاثاء.

واستقبل مدير الإدارة العامة لأمن السواحل اللواء البشير بالنور، رفقة رئيس قسم المنظمات بإدارة العلاقات والتعاون الدولي العميد هاني قريميدة بميناء طرابلس البحري وفد مفوضية الاتحاد الأوروبي.

- وفد أوروبي يزور طرابلس لتقييم الدعم المقدم إلى ليبيا في مجال مكافحة الهجرة

وأضاف البيان أن جدول أعمال الوفد تضمن زيارة الإدارة العامة لأمن السواحل للاطلاع على الإمكانات الفنية والتشغيلية للإدارة، حيث جرى مناقشة عدد من الموضوعات، منها التعاون في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وفي الخامس من ديسمبر الماضي، زار طرابلس أيضًا وفد فني من المحكمة الأوروبية لمراجعة حسابات صندوق الاتحاد الأوروبي الإنمائي للطوارئ من أجل أفريقيا، وذلك لتقييم الدعم المقدم إلى ليبيا في مجال مكافحة الهجرة.

جانب من زيارة الوفد الأوروبي لميناء طرابلس، الثلاثاء 6 فبراير 2024 (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

جانب من زيارة الوفد الأوروبي لميناء طرابلس، الثلاثاء 6 فبراير 2024 (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

جانب من زيارة الوفد الأوروبي لميناء طرابلس، الثلاثاء 6 فبراير 2024 (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

جانب من زيارة الوفد الأوروبي لميناء طرابلس، الثلاثاء 6 فبراير 2024 (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)