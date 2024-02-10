ضبط مهرب و60 مهاجرًا غير نظامي في صبراتة

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي

أعلنت مديرية أمن صبراتة إحباط عملية تهريب 60 مهاجرًا غير نظامي إلى أوروبا عبر الشواطئ الليبية.

وقال مدير مكتب الإعلام والعلاقات العامة بمديرية أمن صبراتة محمد اشتيوي تلقي معلومات عن وكر لتهريب المهاجرين، حيث جرى مداهمة منزل يستخدم لإيواء المهاجرين، تمهيداً لنقلهم إلى أوروبا.

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وأكد اشتيوي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، القبض على شخص يدير المكان، وضبط 60 مهاجرًا غير نظامي من جنسيات مختلفة، كانوا بصدد التوجه إلى مركب يستخدمه المهرب في الهجرة.

مهاجرين غير نظاميين في صبراتة، السبت 10 فبراير 2024 (مديرية أمن صبراتة)

مهاجرين غير نظاميين في صبراتة، السبت 10 فبراير 2024 (مديرية أمن صبراتة)

مهاجرين غير نظاميين في صبراتة، السبت 10 فبراير 2024 (مديرية أمن صبراتة)