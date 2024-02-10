إحباط تهريب 105 مهاجرين أفارقة في منطقة العلوص

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الإدارة العامة للعمليات الأمنية إحباط عملية تهريب 105 مهاجرين غير نظاميين إلى أوروبا عبر الشواطئ الليبية.

وتمكنت دوريات إدارة المهام الخاصة من ضبط المهاجرين داخل سكن للعمالة الوافدة يستخدم في أعمال الهجرة غير النظامية بمنطقة العلوص، وفق بيان صادر عن الإدارة.

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وينحدر المهاجرين من ست دول، هي: النيجر ونيجيريا والسنغال ومالي وغامبيا وساحل العاج، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وإحالتهم إلى جهات الاختصاص.

مهاجرون مضبوطون بمنطقة العلوص، 9 فبراير 2024. (الإدارة العامة للعمليات الأمنية)

مهاجرون مضبوطون بمنطقة العلوص، 9 فبراير 2024. (الإدارة العامة للعمليات الأمنية)