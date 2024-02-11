عميد مسلاتة يدعو إلى تسوية الأوضاع المالية للعاملين بالبلدية وإنشاء مكب للنفايات

القاهرة - بوابة الوسط

دعا عميد بلدية مسلاتة، فرج عاشور، إلى تسوية الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بالبلدية، وإنشاء مكب خاص بالبلدية، وتجهيز مختبر خاص بالإصحاح البيئي.

جاء ذلك خلال لقاء عاشور وزير الحكم المحلي في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، بدر الدين التومي، الذي زار مسلاتة أمس السبت.

وعقد التومي اجتماعا في مقر المجلس البلدي لمسلاتة، واستعرض خلاله عميد البلدية عددا من الصعوبات والمشاكل التي تعترض سير العمل بالبلدية، والتي تتمثل في تسوية الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بالبلدية، وملف إدارة النفايات، والحاجة إلى إنشاء مكب خاص بالبلدية، بالإضافة إلى ضرورة تجهيز مختبر خاص بالإصحاح البيئي.

التومي يعلن العمل على تسوية الأوضاع المالية للعاملين في البلديات

وقال التومي بدوره إن الوزارة «عاكفة على تسوية جميع الأوضاع المالية للعاملين بالبلديات من خلال تنسيقها وتواصلها المستمر مع وزارة المالية».

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وفيما يتعلق بملف النفايات، أشار إلى استعداد الوزارة لدعم البلدية في إدارة هذا الملف من خلال إدارة النفايات الصلبة والسائلة بالوزارة، وذلك في حال جرى تخصيص قطعة أرض لاستخدامها كمكب.

وحول تجهيز مختبر الإصحاح البيئي، أكد التومي ضرورة العمل على تخصيص مكان، مبدياً استعداد الوزارة لتوفير جميع الإمكانات اللازمة لتجهيز المختبر.

من زيارة التومي إلى بلدية مسلاتة، 10 فبراير 2024 (وزارة الحكم المحلي في حكومة الدبيبة)

من زيارة التومي إلى بلدية مسلاتة، 10 فبراير 2024 (وزارة الحكم المحلي في حكومة الدبيبة)