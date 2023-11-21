الغاوي يبحث استكمال مشروعات البنية التحتية المتوقفة في مسلاتة

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير الإسكان والتعمير في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» أبوبكر الغاوي مع النائب عن مسلاتة عدنان الشعاب مشروعات البنية التحتية المتوقفة بالمدينة، وآلية تفعيلها.

ووجه الغاوي بضرورة العمل بشكل عاجل على استكمال المشروعات، وحلحلة المشكلات التي تعرقل تنفيذها، حسب ما جاء على صفحة «حكومتنا» في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

خط مياه جالو

كما تابع الغاوي مع عميد بلدية جالو، عبدالباسط عبدالقادر، مراحل إنجاز مشروع خط نقل مياه النهر الصناعي إلى محطة جالو، الذي بلغت نسبة إنجازه 60%.

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ودعا إلى ضرورة استكمال عمليات حصر وتحديد الأماكن التى تحتاج إلى وضع مخطط متكامل لها ضمن مخطط البلدية العام.