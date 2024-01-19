إخماد حريق بمحمية الشعافيين في مسلاتة

القاهرة - بوابة الوسط

تمكن عدد من المواطنين من إخماد حريق اندلع بمحمية الشعافيين غرب مدينة مسلاتة، بحسب ما أعلنته صفحة المحمية على «فيسبوك» اليوم الجمعة.

وأشارت المحمية إلى أن الحريق اندلع نتيجة «إشعال نار» اليوم، مشيدة بما وصفته «فزعة الناس» التي أسهمت في إخماد الحريق من «الشباب ورجال الأمن» نتيجة عدم وجود الإمكانات اللازمة لذلك.

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وتواجه محمية الشعافيين الطبيعية الواقعة على بعد أقل من مئة كيلومتر شرق العاصمة طرابلس تهديدات مختلفة جراء تبعات التغير المناخي والأنشطة البشرية.

وأدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم «يونسكو» هذه المحمية ضمن شبكتها لمحميات المحيط الحيوي في سبتمبر 2021، وفق وكالة «فرانس برس».

شبان متطوعون يخمدون حريقا بمحمية الشعافيين في مسلاتة، الجمعة 19 يناير 2023. (صفحة المحمية على فيسبوك)

شبان متطوعون يخمدون حريقا بمحمية الشعافيين في مسلاتة، الجمعة 19 يناير 2023. (صفحة المحمية على فيسبوك)