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عبر الفيديو.. حماد يشارك في ملتقى لـ«لم الشمل» بالمنطقة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 09 فبراير 2024, 01:14 صباحا
عبر الفيديو.. حماد يشارك في ملتقى لـ«لم الشمل» بالمنطقة الغربية
جانب من ملتقى «السلام ولم الشمل» بالمنطقة الغربية، الخميس 8 فبراير 2024 (صفحة الحكومة المكلفة من مجلس النواب على فيسبوك)
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شارك رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، عبر الفيديو، في ملتقى لمسؤولين ومشايخ بالمنطقة الغربية، تحت عنوان في ملتقى «السلام ولم الشمل»، تطرق إلى ملفات تنموية وسياسية واقتصادية.

حضر الملتقى، الذي عقد ببلدية أبوصرة، عمداء وأعيان ومشايخ وأعضاء مجلسي النواب والدولة وعمداء بلديات وممثلي أحزاب سياسية والمجتمع المدني بالمنطقة الغربية.

وأكد حماد، بحسب بيان نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك»، ضرورة «جمع الشمل والعمل على طريق التنمية وإعادة الإعمار في كل المدن بدعم من القيادة العامة والبرلمان».

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أسامة حماد يتحدث عن «تجاوزات» حكومة الدبيبة
وتحدث حماد أيضًا عما اعتبرها «تجاوزات» لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، و«إهدارها أموال الشعب»، مشيرًا إلى اتخاذ حكومته «عدة إجراءات وإصدار قوانين من شأنها الحد من العبث بأرزاق الليبيين».

وثمّن أيضًا تعاضد الليبيين جميعًا مع درنة والجبل الأخضر، متحدثًا عن «تعامل الحكومة مع الأزمة التي تمر بها مدينة زليتن حاليًا سواء بتوفير الميزانية والتخفيف من آثارها وبتكليف لجنة من الخبراء لدراسة أسبابها وأبعادها والآثار المترتبة عليها».

وأكد حماد، خلال الملتقى، على حق الليبيين في الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مشددًا على «التزام الحكومة باستكمال تنفيذ كافة المتطلبات والخدمات الضرورية لبلديات المنطقة الغربية».

جانب من ملتقى «السلام ولم الشمل» بالمنطقة الغربية، الخميس 8 فبراير 2024 (صفحة الحكومة المكلفة من مجلس النواب على فيسبوك)
جانب من ملتقى «السلام ولم الشمل» بالمنطقة الغربية، الخميس 8 فبراير 2024 (صفحة الحكومة المكلفة من مجلس النواب على فيسبوك)
جانب من ملتقى «السلام ولم الشمل» بالمنطقة الغربية، الخميس 8 فبراير 2024 (صفحة الحكومة المكلفة من مجلس النواب على فيسبوك)
جانب من ملتقى «السلام ولم الشمل» بالمنطقة الغربية، الخميس 8 فبراير 2024 (صفحة الحكومة المكلفة من مجلس النواب على فيسبوك)
جانب من ملتقى «السلام ولم الشمل» بالمنطقة الغربية، الخميس 8 فبراير 2024 (صفحة الحكومة المكلفة من مجلس النواب على فيسبوك)
جانب من ملتقى «السلام ولم الشمل» بالمنطقة الغربية، الخميس 8 فبراير 2024 (صفحة الحكومة المكلفة من مجلس النواب على فيسبوك)
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