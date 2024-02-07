ضبط مروج مخدرات في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الأربعاء، ضبط مروج للمخدرات وحبوب الهلوسة بشارع عبدالمنعم رياض.

ونوهت المديرية في بيان بورود معلومات لمركز شرطة المدينة عن أحد مروجي مادة الحشيش المخدرة وحبوب الهلوسة بشارع عبدالمنعم رياض.

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