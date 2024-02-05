ضبط عصابة سرقت محلا لبيع قطع الغيار

القاهرة - بوابة الوسط

ألقت تحريات مديرية أمن بنغازي القبض على عصابة بتهمة سرقة محل لبيع قطع غيار مركبات في ساعات الليل المتأخرة بمنطقة السلماني بشارع البث، وفق بيان صادر عن المديرية.

تحديد مسارات وهوية العصابة

ووفق البيان، فقد تعرض محل الشاكي للسرقة، وقدم خلال تقديم إفادته في المديرية جهاز التخزين الخاص بالكاميرات (ميموري كارد). وحدد رجال التحريات هوية ومسارات حركة العصابة والقبض عليهم، بعد إجراء تحليل دقيق لتسجيلات كاميرات المراقبة.

- ضبط شخص بحوزته 10 آلاف قرص مخدر في غريان

- ضبط مطلوب في قضية هجرة غير نظامية (صور)

- ضبط كميات من الوقود قبل تهريبها في صرمان (صور)

واعترف المتهمون بما نسب إليهم، وأفادوا بكسر كاميرات المراقبة لغرض السرقة، ومن ثم جرى اتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.