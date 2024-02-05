بالصور: تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع صيانة طريق «أوباري - غات»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت بلدية أوباري، اليوم الإثنين، أن الشركات المصرية شرعت في تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من مشروع صيانة طريق «أوباري - غات» جنوب البلاد، وفق بيان صار عن البلدية.

طريق «أوباري - غات» ضمن مشاريع عودة الحياة

وتنفذ الشركات المصرية الطريق بطول 360 كيلومترا، وتشمل أولى مراحل المشروع فرش طبقة الأساس الحبيبي، ودك التربة، إلى جانب فتح مسارات لعبور المركبات الآلية القادمة من أوباري إلى مدينة غات والعكس.

ومشروع طريق «أوباري - غات» ضمن مشاريع عودة الحياة التي أقرتها حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وفق العقد المبرم بين الجانبين.

عقد بين حكومة الدبيبة وائتلاف الشركات المصرية

ووقعت حكومة الدبيبة، في يناير 2022 عقدا مع ائتلاف الشركات المصرية، لتنفيذ وتوسعة طريق «أوباري - غات» بطول 360 كيلومترا في الجنوب الغربي، و«أجدابيا - جالو» بطول 252 كيلومترا في شرق البلاد، وبإجمالي تكلفة مالية تبلغ نحو 3.734 مليار دينار.

- ائتلاف شركات مصرية يستلم مشروع طريق غات - أوباري لتطويره

وفي مارس الماضي، التقى وفد من حكومة الوحدة، مسؤولي ائتلاف الشركات المصرية، لبحث الإجراءات الفنية واللوجستية استعدادا لبدء صيانة الطريق العام الرابط بين مدينة أوباري ومدينة غات. وسلمت حكومة الوحدة الوطنية موقع تنفيذ مشروع طريق «أوباري - غات» جنوب غرب ليبيا، لائتلاف الشركات المصرية المتعاقد معها في أغسطس الماضي.

من أعمال المرحلة الأولى من مشروع صيانة طريق «أوباري - غات» جنوب البلاد، 5 فبراير 2024. (بلدية أوباري)

من أعمال المرحلة الأولى من مشروع صيانة طريق «أوباري - غات» جنوب البلاد، 5 فبراير 2024. (بلدية أوباري)

من أعمال المرحلة الأولى من مشروع صيانة طريق «أوباري - غات» جنوب البلاد، 5 فبراير 2024. (بلدية أوباري)

من أعمال المرحلة الأولى من مشروع صيانة طريق «أوباري - غات» جنوب البلاد، 5 فبراير 2024. (بلدية أوباري)