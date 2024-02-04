بالصور: مداهمة مواقع تهريب الوقود في صبراتة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن صبراتة مداهمة مواقع لتهريب الوقود.



وقالت المديرية في بيان أمس السبت، إن دورياتها «نفذت عددًا من المداهمات لمواقع معدة لبيع الوقود بالمخالفة وضبط القائمين عليها». ونوهت باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين لإحالتهم إلى النيابة المختصة، وتحريز المضبوطات.

وفيما تعاني البلاد من مشكلة تهريب الوقود، تتكرر دعوات حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» إلى رفع الدعم عن المحروقات، في إجراء عدته وسيلة لمكافحة هذه الظاهرة.

خسائر ليبيا من تهريب الوقود

وتخسر ليبيا ما لا يقل عن 750 مليون دولار سنويًا نتيجة أنشطة تهريب الوقود غير النظامية، حسبما كشف في نوفمبر الماضي تحقيق أجرته منظمة «ذا سنتري» المعنية بالتحقيقات الاستقصائية.

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ويوم السبت، أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الدبيبة ضبط كميات كبيرة من الوقود قبل تهريبها على يد تجار المحروقات داخل نطاق مديرية أمن صرمان.كما ضبطت قوة أمنية في 29 يناير الماضي كمية من الوقود خلال مداهمة موقع لتخزين وتهريب المحروقات في منطقة رأس لانوف. وقبلها في 26 يناير، أعلنت وزارة الداخلية ضبط نحو عشرة آلاف لتر من البنزين قبل تهريبها في الدروب الصحراوية.

من عملية مداهمة موقع لتهريب الوقود في صبراتة، 3 فبراير 2024. (مديرية أمن صبراتة)

من عملية مداهمة موقع لتهريب الوقود في صبراتة، 3 فبراير 2024. (مديرية أمن صبراتة)

من عملية مداهمة موقع لتهريب الوقود في صبراتة، 3 فبراير 2024. (مديرية أمن صبراتة)

من عملية مداهمة موقع لتهريب الوقود في صبراتة، 3 فبراير 2024. (مديرية أمن صبراتة)