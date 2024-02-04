سفيرا فرنسا والاتحاد الأوروبي يحضران ختام برنامج دمج حاملي السلاح في سوق العمل

القاهرة - بوابة الوسط

شارك السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج وسفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا نيكولا اورلاندو في حفل ختام برنامج «متألق2» الممول من فرنسا والاتحاد الأوروبي.

وقالت السفارة الفرنسية في بيان اليوم الأحد إن الحفل شارك فيه كذلك وزير العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي العابد.

وأشار البيان إلى أن برنامج «متألق2» نجح في إدماج 250 من حاملي السلاح في ليبيا في قطاع العمل وريادة الأعمال، فيما وجهت السفارة الشكر إلى الشركاء في وزارة العمل، وفي المشروع الوطني لإعادة التأهيل والادماج.

حفل توقيع لمشروع جديد مع مؤسسة خبراء فرنسا

وفي شأن آخر، حضر السفير مهراج حفل توقيع اتفاق مشروع «أجيال جديدة» بين وزارة الدولة لشؤون المرأة في حكومة الدبيبة ومؤسسة خبراء فرنسا في ليبيا.

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وتقول السفارة إن «أجيال جديدة» مشروع واعد و ممول من فرنسا ويهدف لدعم دور المرأة في التمكين الاقتصادي و الاجتماعي و تطوير قدرات الشركات الناشئة.