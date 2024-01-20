فرنسا تدعم برامج معالجة الهجرة غير النظامية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد سفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج، اليوم السبت، دعم بلاده البرامج التي تهدف إلى معالجة الهجرة غير النظامية، وتطوير حوكمتها وحماية المهاجرين حسب المعايير الدولية.

جاء ذلك في منشور على حسابه بمنصة «إكس» (تويتر سابقًا)، تعليقًا على لقائه رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بالنيابة في ليبيا توحيد باشا.

بدورها، قالت منظمة الهجرة غير النظامية على حسابها بمنصة «إكس» إن رئيسها بالنيابة اتفق مع السفير الفرنسي على دعم التعاون المستقبلي، مع إعطاء الأولوية للإدارة الفعالة لهجرة اليد العاملة، والاستفادة من البيانات في تعزيز الهجرة كوسيلة لكسب العيش.

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وأظهرت بيانات رسمية أوروبية ارتفاعا في عمليات رصد الهجرة غير النظامية في البحر المتوسط بـ61% في الأشهر الـ11 الأولى من العام 2023 مقارنة بالعام 2022، إذ جرى الإبلاغ عن أكثر من 152 ألفا و200 عملية رصد، وفق حرس الحدود وخفر السواحل الأوروبية (فرونتكس).

وفي ديسمبر الماضي، توصل البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن إصلاح واسع لنظام الهجرة واللجوء في ختام مفاوضات طويلة جدًا. وينص هذا الإصلاح، الذي يتضمن سلسلة من النصوص، على مراقبة معززة لعمليات وفود المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي، وإقامة مراكز مغلقة بالقرب من الحدود، لإعادة الذين ترفض طلباتهم للجوء بسرعة أكبر، فضلا عن آلية تضامنية إلزامية بين البلدان الأعضاء لمساعدة الدول التي تواجه ضغوطا كبيرة، وفق وكالة «فرانس برس».

لقاء السفير الفرنسي مصطفى مهراج مع رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بالنيابة في ليبيا توحيد باشا، 18 يناير 2024. (حساب السفير على إكس)