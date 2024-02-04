الدولار يرتفع أمام الدينار واستقرار اليورو في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط

استهل الدولار تعاملات الأسبوع في السوق الرسمية على ارتفاع، إذ بلغ متوسط سعر صرفه 4.83 دينار مقارنة بـ4.82 المسجل في تعاملات الخميس الماضي.

واستقر متوسط سعر صرف اليورو عند 5.21 دينار، والجنيه الإسترليني عند 6.11 دينار، حسب الأسعار المعلنة من مصرف ليبيا المركزي اليوم الأحد.

وبينما بلغ متوسط قيمة 100 ين ياباني 3.26 دينار ليبي، سجل الفرنك السويسري 5.58 دينار، والليرة التركية 0.15 دينار.

وفيما يخص العملات العربية، بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.28 دينار، والدرهم الإماراتي 1.31 دينار، والدينار التونسي 1.54 دينار لييي.

ضوابط جديدة لشراء النقد الأجنبي

وأعلن المصرف المركزي الخميس الماضي مجموعة ضوابط لشراء النقد الأجنبي للأغراض الشخصية، من بينها تحديد مبلغ 4 آلاف دولار أو ما يعادله من العملات الأخرى كحد أقصى لما يجرى بيعه للشخص الواحد من خلال جميع المصارف العاملة في ليبيا.

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كما منحت الضوابط المصارف صلاحية البت في طلبات بيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية عن طريق الرقم الوطني لكل مواطن ليبي يبلغ من العمر 18 عامًا فما فوق بعد استيفاء المتطلبات الواردة بمنصة حجز العملة الأجنبية للأغراض الشخصية.

وأمس السبت، أعلن المصرف أنه سيبدأ حجز العملة الأجنبية للأفراد منذ صباح الأحد، مشيرًا إلى أن عدد المسجلين بمنصة الحجز بلغ 72 ألفًا و400 فرد خلال قرابة يومين.