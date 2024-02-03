واقعة قتل تقود إلى كشف نشاط إعادة تغليف حُقَن طبية منتهية الصلاحية في عين زارة

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت النيابة العامة، اليوم السبت، عن تفاصيل واقعة قتل وافدين اثنين قادت إلى الكشف عن نشاط إعادة تغليف حُقَن طبية منتهية الصلاحية في منطقة عين زارة بالعاصمة طرابلس.

في التفاصيل، أوضح مكتب النائب العام تلقي وكيل النيابة بنيابة شرق طرابلس الابتدائية بلاغًا عن واقعة قتل وافديْن اثنيْن اتهم فيها صاحب مخزن أدوات طبية حراسه بارتكاب الجريمة.

واقعة قتل في مخزن أدوية في عين زارة

وانتقلت النيابة رفقة مأموري مركز شرطة عين زارة إلى المكان لمعاينة كاميرات المراقبة التي حاول صاحب المخزن إخفاءها قبل العثور عليها من خلال عملية تفتيش أمنية.

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وكشفت التحقيقات عن تعمد مالك المخزن نسبة ارتكاب الواقعة إلى المكلفين بالحراسة، رغم براءتهما، واقتصار دورهما على إخطاره بواقعة الشروع في سرقة منقولات موضوعة في مخزن يملكه، بينما ارتكب الواقعة هو رفقة تسعة من ذوي قرباه.

إنتاج الحُقَن الطبية منتهية الصلاحية

وقالت النيابة العامة إن البحث عن الجريمة ارتبط ببحث آخر يتمثل في ممارسة مالك المخزن نشاط إنتاج الحُقَن الطبية، حيث كشفت كاميرات المراقبة إعادة تغليف حُقَن منتهية الصلاحية دون إخضاعها لعملية تعقيم، والتعامل معها باستعمال معدات لا تتوافر على الاشتراطات اللازمة، حيث وجه المحقق الضابطة القضائية بسماع عشرة متهمين، وعرضهم على النيابة العامة.

بيانات من مخزن أدوات طبية في زوارة، السبت 3 يناير 2024 (مكتب النائب العام)

بيانات من مخزن أدوات طبية في زوارة، السبت 3 يناير 2024 (مكتب النائب العام)

بيانات من مخزن أدوات طبية في زوارة، السبت 3 يناير 2024 (مكتب النائب العام)

مخزن أدوات طبية في زوارة، السبت 3 يناير 2024 (مكتب النائب العام)

مخزن أدوات طبية في زوارة، السبت 3 يناير 2024 (مكتب النائب العام)