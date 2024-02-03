  • Alwasat News
Atwasat

واقعة قتل تقود إلى كشف نشاط إعادة تغليف حُقَن طبية منتهية الصلاحية في عين زارة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 03 فبراير 2024, 10:21 مساء
واقعة قتل تقود إلى كشف نشاط إعادة تغليف حُقَن طبية منتهية الصلاحية في عين زارة
مخزن أدوات طبية في زوارة، السبت 3 يناير 2024 (مكتب النائب العام)
WTV_Frequency

كشفت النيابة العامة، اليوم السبت، عن تفاصيل واقعة قتل وافدين اثنين قادت إلى الكشف عن نشاط إعادة تغليف حُقَن طبية منتهية الصلاحية في منطقة عين زارة بالعاصمة طرابلس.

في التفاصيل، أوضح مكتب النائب العام تلقي وكيل النيابة بنيابة شرق طرابلس الابتدائية بلاغًا عن واقعة قتل وافديْن اثنيْن اتهم فيها صاحب مخزن أدوات طبية حراسه بارتكاب الجريمة.

واقعة قتل في مخزن أدوية في عين زارة
وانتقلت النيابة رفقة مأموري مركز شرطة عين زارة إلى المكان لمعاينة كاميرات المراقبة التي حاول صاحب المخزن إخفاءها قبل العثور عليها من خلال عملية تفتيش أمنية.

- شاهد في «اقتصاد بلس»: مخالفات الأنشطة الطبية الخاصة في مرمى النيابة العامة

وكشفت التحقيقات عن تعمد مالك المخزن نسبة ارتكاب الواقعة إلى المكلفين بالحراسة، رغم براءتهما، واقتصار دورهما على إخطاره بواقعة الشروع في سرقة منقولات موضوعة في مخزن يملكه، بينما ارتكب الواقعة هو رفقة تسعة من ذوي قرباه.

إنتاج الحُقَن الطبية منتهية الصلاحية
وقالت النيابة العامة إن البحث عن الجريمة ارتبط ببحث آخر يتمثل في ممارسة مالك المخزن نشاط إنتاج الحُقَن الطبية، حيث كشفت كاميرات المراقبة إعادة تغليف حُقَن منتهية الصلاحية دون إخضاعها لعملية تعقيم، والتعامل معها باستعمال معدات لا تتوافر على الاشتراطات اللازمة، حيث وجه المحقق الضابطة القضائية بسماع عشرة متهمين، وعرضهم على النيابة العامة.

بيانات من مخزن أدوات طبية في زوارة، السبت 3 يناير 2024 (مكتب النائب العام)
بيانات من مخزن أدوات طبية في زوارة، السبت 3 يناير 2024 (مكتب النائب العام)
بيانات من مخزن أدوات طبية في زوارة، السبت 3 يناير 2024 (مكتب النائب العام)
بيانات من مخزن أدوات طبية في زوارة، السبت 3 يناير 2024 (مكتب النائب العام)
بيانات من مخزن أدوات طبية في زوارة، السبت 3 يناير 2024 (مكتب النائب العام)
بيانات من مخزن أدوات طبية في زوارة، السبت 3 يناير 2024 (مكتب النائب العام)
مخزن أدوات طبية في زوارة، السبت 3 يناير 2024 (مكتب النائب العام)
مخزن أدوات طبية في زوارة، السبت 3 يناير 2024 (مكتب النائب العام)
مخزن أدوات طبية في زوارة، السبت 3 يناير 2024 (مكتب النائب العام)
مخزن أدوات طبية في زوارة، السبت 3 يناير 2024 (مكتب النائب العام)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«القسام» تعلن قتل 15 جنديًا إسرائيليًا من مسافة صفر غربي غزة

«القسام» تعلن قتل 15 جنديًا إسرائيليًا من مسافة صفر غربي غزة
شروط ساسة ليبيا تعرقل محاولات إنعاش «مبادرة باتيلي»

شروط ساسة ليبيا تعرقل محاولات إنعاش «مبادرة باتيلي»
دمشق: الاحتلال الأميركي لأراضينا لا يمكن أن يستمر

دمشق: الاحتلال الأميركي لأراضينا لا يمكن أن يستمر
ضربات على غرب العراق قرب الحدود مع سورية.. وبايدن: الرد الانتقامي متواصل (فيديو)

ضربات على غرب العراق قرب الحدود مع سورية.. وبايدن: الرد الانتقامي متواصل (فيديو)
الكونغو الديمقراطية تتأهل لنصف نهائي كأس أمم أفريقيا بفوزها على غينيا

الكونغو الديمقراطية تتأهل لنصف نهائي كأس أمم أفريقيا بفوزها على غينيا
تشافي هيرنانديز يتهم تليفزيون ريال مدريد بالتأثير على الحكام وتشويه الدوري الإسباني

تشافي هيرنانديز يتهم تليفزيون ريال مدريد بالتأثير على الحكام وتشويه الدوري ...
استقالة حاكمة المصرف المركزي التركي بعد «فضيحة» منح مزايا لعائلتها

استقالة حاكمة المصرف المركزي التركي بعد «فضيحة» منح مزايا لعائلتها
شاهد «في التسعين».. عادل الخمسي يطالب بتوقيع عقوبات صارمة على الأندية للتصدي للتجاوزات الجماهيرية

شاهد «في التسعين».. عادل الخمسي يطالب بتوقيع عقوبات صارمة على الأندية للتصدي ...
الكون تحتفي بالإبداع الليبي في القاهرة وتكرّم مؤسسة «الوسط» الإعلامية

الكون تحتفي بالإبداع الليبي في القاهرة وتكرّم مؤسسة «الوسط» الإعلامية
عبدالله مليطان يبذل جهدا مؤسسيا لجمع التراث الثقافي الليبي (حوار)

عبدالله مليطان يبذل جهدا مؤسسيا لجمع التراث الثقافي الليبي (حوار)
شاهد الحلقة 13 من «مئوية ليبيا»: توافق وطني.. تكوين جيش.. حرب التحرير

شاهد الحلقة 13 من «مئوية ليبيا»: توافق وطني.. تكوين جيش.. حرب التحرير
(فيديو).. الاتحاد يفوز على البشائر بهدف الطاهر في «دورينا»

(فيديو).. الاتحاد يفوز على البشائر بهدف الطاهر في «دورينا»
أرقام وإحصاءات «دورينا» بعد الجولة العاشرة

أرقام وإحصاءات «دورينا» بعد الجولة العاشرة
استطلاع: نصف الأميركيين البالغين يرون أن «إسرائيل» تجاوزت الحدود في حربها على غزة

استطلاع: نصف الأميركيين البالغين يرون أن «إسرائيل» تجاوزت الحدود في حربها على ...
أحدث مدينة أميركية.. شيكاغو تصوت لصالح قرار يدعو لوقف إطلاق النار في غزة (فيديو)

أحدث مدينة أميركية.. شيكاغو تصوت لصالح قرار يدعو لوقف إطلاق النار في غزة (فيديو)
رابط وطريقة التسجيل.. «المركزي» يطلق منصة حجز العملة الأجنبية للأفراد

رابط وطريقة التسجيل.. «المركزي» يطلق منصة حجز العملة الأجنبية للأفراد
في غياب رونالدو.. النصر السعودي يضرب رفاق ميسي بـ6 أهداف

في غياب رونالدو.. النصر السعودي يضرب رفاق ميسي بـ6 أهداف
فريدمان يكشف «عقيدة بايدن» الجديدة تجاه الشرق الأوسط

فريدمان يكشف «عقيدة بايدن» الجديدة تجاه الشرق الأوسط
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
المفوضية والبعثة تختتمان ورشة عمل في تونس لـ«تعزيز المشاركة الانتخابية»
المفوضية والبعثة تختتمان ورشة عمل في تونس لـ«تعزيز المشاركة ...
هدوء حذر بعد اشتباكات في الجغبوب.. ومساعٍ للتهدئة
هدوء حذر بعد اشتباكات في الجغبوب.. ومساعٍ للتهدئة
ضبط كميات من الوقود قبل تهريبها في صرمان (صور)
ضبط كميات من الوقود قبل تهريبها في صرمان (صور)
واقعة قتل تقود إلى كشف نشاط إعادة تغليف حُقَن طبية منتهية الصلاحية في عين زارة
واقعة قتل تقود إلى كشف نشاط إعادة تغليف حُقَن طبية منتهية ...
شاهد الحلقة الـ14 من «مئوية ليبيا»: هزيمة إيطاليا.. إدارة عسكرية.. حراك وطني
شاهد الحلقة الـ14 من «مئوية ليبيا»: هزيمة إيطاليا.. إدارة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جيولوجيون يوضحون سبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن
جيولوجيون يوضحون سبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن...
بالصور: مهلة 72 ساعة لعدد من المحلات والعقارات بوسط طرابلس
بالصور: مهلة 72 ساعة لعدد من المحلات والعقارات بوسط طرابلس...
4 آلاف دولار حد أقصى.. «المركزي» ينشر ضوابط شراء النقد الأجنبي للأغراض الشخصية
4 آلاف دولار حد أقصى.. «المركزي» ينشر ضوابط شراء النقد ......
رابط وطريقة التسجيل.. «المركزي» يطلق منصة حجز العملة الأجنبية للأفراد
رابط وطريقة التسجيل.. «المركزي» يطلق منصة حجز العملة ......
تراجع جماعي للعملات الدولية مقابل الدينار الليبي بالسوق الموازية (الخميس 25 يناير 2024)
تراجع جماعي للعملات الدولية مقابل الدينار الليبي بالسوق ......
المزيد
«مكافحة الأمراض» يحذر من استعمال المياه الجوفية المعبأة داخل زليتن
«مكافحة الأمراض» يحذر من استعمال المياه الجوفية المعبأة داخل......
بمعدل 4 آلاف برميل يوميًا.. إعادة تأهيل البئر «A75» بحقل أبوالطفل
بمعدل 4 آلاف برميل يوميًا.. إعادة تأهيل البئر «A75» بحقل ......
بئر الغنم تناشد إنقاذها من طوفان المياه الجوفية
بئر الغنم تناشد إنقاذها من طوفان المياه الجوفية...
شاهد الحلقة الـ14 من «مئوية ليبيا»: هزيمة إيطاليا.. إدارة عسكرية.. حراك وطني
شاهد الحلقة الـ14 من «مئوية ليبيا»: هزيمة إيطاليا.. إدارة ......
واقعة قتل تقود إلى كشف نشاط إعادة تغليف حُقَن طبية منتهية الصلاحية في عين زارة
واقعة قتل تقود إلى كشف نشاط إعادة تغليف حُقَن طبية منتهية ......
المزيد