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شاهد في «اقتصاد بلس»: مخالفات الأنشطة الطبية الخاصة في مرمى النيابة العامة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 27 نوفمبر 2023, 09:38 مساء
شاهد في «اقتصاد بلس»: مخالفات الأنشطة الطبية الخاصة في مرمى النيابة العامة
برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (Wtv)، الإثنين 27 نوفمبر 2023
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سلَّطت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (Wtv) اليوم الإثنين الضوء على مخالفات الأنشطة الطبية الخاصة التي باتت في مرمى النيابة العامة، وفق مخرجات اللجنة المشكلة من وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة التي أحالت المخالفات لمكتب النائب العام.
وتناقش اللجنة إصدار دليل إرشادي موحد للتفتيش الصحي على القطاعين العام والخاص لضمان التزامها بالاشتراطات الصحية والقوانين المقررة، مع الكشف عن إخلالات تهدد صحة المواطنين من خلال أدوية منتهية الصلاحية.

تراجع الدينار الليبي أمام الدولار
وتطرق البرنامج إلى ملف ارتفاع العملة الأجنبية مقابل الدينار الليبي، بعدما كسر متوسط سعر الدولار أمس لأول مرة حاجز الـ6 دنانير، قبل أن يعود اليوم للتراجع إلى مستوى 5.96 دينار، وهو ما يدفع الخبراء للبحث عن أسباب انخفاض قيمة الدينار من بينها فرض المصرف المركزي إجراءات مشددة على الاعتمادات المستندية فضلاً عن المضاربات والشائعات.

لأول مرة منذ سنة 2013.. لا حجوزات قضائية على الأصول الليبية في فرنسا
وأشار البرنامج إلى تصريحات المستشار الإعلامي للمؤسسة الليبية للاستثمار لؤي القريو إلى «بوابة الوسط» بشأن رفع آخر الحجوزات القضائية المفروضة على أصولها في فرنسا من قبل أطراف وشركات دولية سعت لاستخدام أموال وأصول المؤسسة لسداد ديون مزعومة على بعض كيانات الدولة الليبية.

وقال القريو إن المؤسسة تصدت لهذه الحجوزات أمام المحاكم الأوروبية ورفضت استخدام أموالها للتنفيذ عليها، حيث قضت محكمة استئناف باريس ببطلان آخر هذه الحجوزات بموجب الحكمين الصادرين بتاريخي 16 و23 نوفمبر الجاري.

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