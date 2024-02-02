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انتشال قذيفة هاون داخل مزرعة في عين زارة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 02 فبراير 2024, 11:23 مساء
انتشال قذيفة هاون داخل مزرعة في عين زارة
القذيفة التي جرى انتشالها من مزرعة في عين زارة (وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)
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أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة اتشال قذيفة هاون من عيار 60 مللي متر داخل مزرعة بمنطقة عين زارة.

وأوضح بيان للوزارة اليوم الجمعة أن فريق مكتب التفتيش الأمني وتفكيك المتفجرات بجهاز المباحث الجنائية تمكن من انتشال القذيفة وذلك بالقرب من مسجد فطرة بعد ورود بلاغ من غرفة الجهاز الرئيسية.

وأشار البيان إلى نقل القذيفة إلى وحدات التخزين لحين إتلافها بالطرق الآمنة المتبعة.

ليبيا من أكبر مخازن العالم في الأسلحة غير المؤمنة
وفي مايو من العام الماضي، أكدت بعثة الأمم المتحدة أن ليبيا «تضم واحدًا من أكبر مخزونات العالم من الأسلحة والذخائر غير المؤمنة»، مشيرة إلى إزالة وتدمير 1800 قطعة من الذخائر المتفجرة وتأمين 2.3 مليون متر مربع من الأراضي خلال العام 2022.

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وأضافت البعثة: «لا يزال هناك ما يزيد على 15 مليون متر مربع من الأراضي جنوبي طرابلس وحدها يشتبه بخطورتها».

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