إزالة وانتشال قذيفة غير متفجرة من أحد المنازل شمال بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد

تمكن أعضاء مكتب هيئة السلامة الوطنية في بني وليد، مساء اليوم الأحد، من إزالة وانتشال قذيفة غير متفجرة من مخلفات الحرب عثر عليها داخل أحد المنازل الواقعة شمال المدينة.

وأوضح المكتب الإعلامي بمكتب هيئة السلامة الوطنية في بني وليد لـ«بوابة الوسط» أن أعضاء وحدة المفرقعات ومعالجة المتفجرات وبقايا الحروب التابعين للمكتب بالتعاون مع قسم النجدة التابع لمديرية أمن بني وليد توجهوا إلى مواقع القذيفة لإزالتها ونقلها فورًا بعد ورود بلاغ من صاحب المنزل عن وجود القذيفة في سياج بيته.

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وجدد مكتب هيئة السلامة ببني وليد دعوته إلى جميع المواطنين بضرورة عدم مساس أي أجسام غريبة، والتواصل مع فريق الهيئة والإبلاغ عنها لإزالتها فورًا وتجميعها تمهيدًا للتخلص منها من قبل الفرق المختصة.

وتمكنت الفرق التابعة لمكتب هيئة السلامة الوطنية في بني وليد خلال فترات سابقة من إزالة وانتشال العديد من المخلفات الحربية من المناطق والأحياء السكنية في البلدية والتخلص منها بالتنسيق مع الجهات المختصة في الوديان الجبلية بعيدًا عن المناطق المأهولة بالسكان.

نقل القذيفة بعد انتشالها من منزل شمال بني وليد، الأحد 1 أكتوبر 2023. (الإنترنت)