عبدالجليل يبحث آلية عمل منظومة حصر مرضى الأورام

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير الصحة في الحكومة المكلفة من مجلس النواب الدكتور عثمان عبدالجليل المشكلات والعراقيل التي تواجه حصر مرضى الأورام في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس لجنة إعانة مرضى الأورام ورئيس غرفة الطوارئ بالوزارة وقسم الأورام بمركز بنغازي الطبي، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع فيسبوك أمس الخميس.

اجتماع لبحث طريقة عمل منظومة حصر مرضى الأورام

وتطرق الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة في بنغازي إلى آلية عمل المنظومة الخاصة بحصر مرضى الأورام وطرق التسجيل بها من استلام وفرز الملفات ثم إدخال الملفات المستوفية إلى منظومة إعانة مرضى الأورام الخاصة بوزارة الصحة.

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واتفق المجتمعون على تنسيق يوم علمي يضم طرقا وآليات حصر مرضى الأورام وكيفية وضع البروتوكولات العلاجية ووضع منظومات الأورام.